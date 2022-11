Trump może wrócić na Twittera. Jego reakcja zaskakuje

Nowy właściciel Twittera Elon Musk zorganizował wśród użytkowników serwisu sondę dotyczącą przywrócenia konta Donalda Trumpa. Ankieta wzbudziła ogromne zainteresowanie, gdyż w głosowaniu wzięło udział ponad 15 mln użytkowników. Wyniki pokazują, że internauci byli w tej sprawie podzieleni, ostatecznie jednak nieznacza większość (51,8 proc.) opowiedziała się za odblokowaniem konta byłego amerykańskiego prezydenta.

– Lud przemówił. Trump zostanie przywrócony. Vox Populi, Vox Dei – tak wyniki sondy skomentował Musk.

Zaskakująca reakcja Trumpa

Czy to znaczy, że pojawianie się nowych twittów byłego gospodarza Białego Domu to kwestia czasu? Niekoniecznie. – Nie widzę ku temu żadnego powodu – tak Trump odpowiedział w sobotę na pytanie, o to czy planuje powrót na Twittera.

Prezydent USA w latach 2017-2021 zamierza pozostać przy swojej platformie Truth Social, opracowanej przez jego startup Trump Media & Technology Group (TMTG). Według Trumpa platforma radzi sobie lepiej niż Twitter i w lepszy sposób angażuje użytkowników.

Trump ogłosił w tym tygodniu podjęcie starań o powrót do Białego Domu(wybory prezydenckie odbędą się w listopadzie 2024 roku, wcześniej jednak Trump będzie musiał wywalczyć nominację w prawyborach Partii Republikańskiej). Jego konto na Twitterze zostało zablokowane na początku 2021 roku, w ostatnich dniach jego prezydentury po zamieszkach wywołanych przez jego zwolenników na Kapitolu, który zatwierdzał wyniki wyborów prezydenckich. Jako powód blokady konta podano „ryzyko dalszego podżegania do przemocy".

