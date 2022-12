14. emerytura. Projekt ustawy w styczniu 2023 r.

W 2023 roku emeryci i renciści – poza tradycyjną marcową waloryzacją świadczeń – będą mogli liczyć na dodatki pieniężne. W kwietniu po raz piąty zostanie wypłacona 13. emerytura, a kilka miesięcy później seniorzy mają otrzymać 14. emeryturę. „Czternastka" do tej pory była świadczeniem jednorazowym, ale jak zapowiedzieli niedawno rządzący, od przyszłego roku będzie to świadczenie stałe. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział w rozmowie z „Super Expressem" że projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy na początku roku.

14. emerytura. Ważna zapowiedź wiceministra

– Projekt ustawy w sprawie 14. emerytury będzie gotowy w styczniu, a do marca go przyjmiemy – zapowiada wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

14. emerytura prawdopodobnie zostanie wypłacona na przełomie sierpnia i września, tak jak to miało miejsce w tym roku. Świadczenie będzie miało wysokość emerytury minimalnej (w przyszłym roku będzie to prawdopodobnie 1588 zł), ale nie wszyscy otrzymają je w pełnej kwocie. Według dotychczasowych zasad na „czternastkę" w wysokości minimalnej emerytury mogli liczyć ci, których emerytura nie przekracza 2900 zł brutto, dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę", co oznacza, że dodatku nie otrzymują seniorzy z emeryturą na poziomie 4500 zł brutto.

Będzie 15. emerytura?

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że w wyborczym 2023 roku wypłacona zostanie również 15. emerytura. Jak informowała „Gazeta Wyborcza" zgodził się na to prezes PiS Jarosław Kaczyński. Świadczenie miałoby zostać przyznane jednorazowo przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W odróżnieniu od 14. emerytury, dodatek w wysokości minimalnej emerytury otrzymaliby wszyscy uprawnieni.

Politycy partii rządzącej zaprzeczają, że rząd ma w planach wypłatę 15. emerytury w przyszłym roku. O tym, że nie toczą się prace nad świadczeniem informuje naszą redakcję również Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Informujemy, że obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia wypłaty 15. emerytury – poinformował Wprost.pl Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj też:

Andrzej Duda interweniuje ws. 15. emerytury? Mamy odpowiedź Kancelarii PrezydentaCzytaj też:

5000 plus dla seniorów. Muszą spełnić jeden warunek