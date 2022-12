Coraz bliżej święta. Jak nigdy zamierzamy oszczędzić na jedzeniu

Cykliczne badanie platformy analityczno-badawczej UCE Research i Grupy BLIX dotyczące preferencji i intencji zakupowych polskich konsumentów przed świętami, pokazuje, że aż 81 proc. planuje w tym roku ograniczyć wydatki na świąteczne zakupy spożywcze, a tylko 11 proc. ankietowanych nie ma takich planów. Tymczasem rok temu na jedzeniu przed Bożym Narodzeniem oszczędzać chciało tylko 45 proc. respondentów.

Marcin Lenkiewicz z Grupy BLIX podkreśla, że głównym motorem chęci oszczędzania jest wzrost cen, ale nie tylko. — Nie tyle chcemy oszczędzać, ile nie wydawać więcej na święta lub postarać się w ramach zeszłorocznego budżetu kupić jak najwięcej produktów – tłumaczy Lenkiewicz.

Ile wydamy na zakupy spożywcze?

Z badania wynika, że niemal co trzeci respondent planuje w tym roku przeznaczyć na zakupy spożywcze od 101 do 200 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Kwotę od 201 do 300 zł planuje przeznaczyć na ten cel 17 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 16 proc. danych chce się zmieścić w kwocie do 100 zł. Co dziesiąty Polak zadeklarował, że na zakupy spożywcze wyda od 301 do 400 zł. Wydatki powyżej 500 zł planuje jedynie 6 proc. respondentów.

Zdecydowana większość, bo niemal 90 proc. ankietowanych zadeklarowało, że tegoroczne świąteczne zakupy spożywcze zrobi w promocjach. Jedynie 2 proc. postawi na ceny regularne.

Z niedawnego badania Barometr Providenta wynika, że w tym roku na organizację świąt planujemy przeznaczyć średnio 1259 zł. To o 307 zł więcej niż w roku ubiegłym i ponad 500 zł więcej niż w roku 2020. Blisko co czwarty uczestnik badania przyznaje, że w tym roku nie będzie mógł pozwolić sobie na wszystkie podstawowe, tradycyjne wydatki związane ze świętami. Zaledwie 3 proc. ankietowanych twierdzi, że nie musi liczyć się z kosztami podczas planowania świąt.

Badanie na potrzeby raportu zostało przeprowadzone w pierwszych dniach grudnia br. przez UCE Research i Grupę BLIX metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1105 konsumentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.

