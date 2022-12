Zwycięzcy loterii będą przez 50 lat mogli za darmo zamawiać w McDonald’s

Do 25 grudnia amerykańscy klienci McDonald’s mogą brać udział w konkursie, w którym nagrodą są „złote karty”. Do tej pory rozdawane były wyłącznie osobom, które sieć szczególnie ceni. Podobno mają ją Bill Gates czy Warren Buffett. Jej posiadacze mogą zjeść dowolny posiłek w dowolnej restauracji McDonald's zupełnie za darmo.

Karta, którą można wygrać w aktualnie trwającej promocji, nie jest jednak aż tak „bogata”. Karta będzie uprawniała bowiem do dwóch dań w tygodniu – przez następnych 50 lat. W losowaniu wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Na dodatek będą mogli oni rozdać swoim znajomym czy rodzinie po trzy "złote karty".

W dalszym ciągu to jednak nie lada gratka dla miłośników „Drwala” i innych hamburgerów, więc jest o co walczyć.

Jak zawalczyć o kartę? Wystarczy zamówić przez aplikację dowolne danie, by wejść do gry. Nie ma informacji, by podobny konkurs sieć chciała przeprowadzić również w Europie.

