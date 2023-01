Od jutra ferie zimowe. Ceny noclegów znacznie wyższe niż przed rokiem, chętnych jednak nie brakuje

Już jutro w pierwszych województwach rozpoczynają się ferie zimowe. Dwa tygodnie laby będa mieć uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. To pierwsze ferie od dwóch lat bez covidowych obostrzeń (w 2020 roku gdy wybuchła pandemia, w okresie feryjnym koronawirus nie dotarł jeszcze do Polski), za to w okresie najwyższej od lat inflacji. Choć za wypoczynek trzeba będzie sporo zapłacić (o czym za chwilę), to chętnych na wyjazdy nie brakuje.

Ferie zimowe 2023. Wyjeżdżamy nie tylko w góry

Tradycyjnie w okresie feryjnym, największym zainteresowaniem cieszy się miejscowości znajdujące się w górach. Jak mówi w rozmowie z Gazetą.pl Karol Wiak z serwisu Nocowanie.pl, zgodnie ze stanem na 9 stycznia największą popularnością cieszyły się m.in. Zakopane, Karpacz, Szklarska Poręba, Białka Tatrzańska, Wisła, czy Szczyrk.

Ale na zimowy wypoczynek niemała grupa Polaków wybiera się też do miast kojarzących się bardziej z letnimi wakacjami, jak Kołobrzeg. – Czy możemy mówić o pewnego rodzaju ożywieniu miejscowości nadmorskich? Z pewnością tak! Do Kołobrzegu dołączyło Sarbinowo, Ustronie Morskie oraz Łeba i Ustka – mówi Wiak.

Przedstawiciel serwisu Nocowanie.pl podkreśla, że zainteresowanie noclegami nad morzem jest obecnie większe niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Ceny wyższe o 25 proc. niż w 2022 r.

Wróćmy do cen. Z danych przytoczonych przez portal wynika, że tygodniowy nocleg nad morzem dla czteroosobowej rodziny to wydatek rzędu 1000 zł. Z podobnymi kosztami trzeba liczyć się za pobyt w górach. Szacuje się, że ceny są obecnie wyższe o ok. 25 proc. w porównaniu do tych sprzed roku. – Oczywiście są też takie obiekty, w których zapłacimy nawet o połowę taniej. Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od kilku czynników, takich jak lokalizacja, standard obiektu, czy udogodnienia, z których będziemy mogli korzystać – tłumaczy Wiak.

Terminy ferii zimowych

Jak wspomniano, od jutra (do 29 stycznia) ferie zimowe będą mieli uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Za tydzień ferie rozpoczną dzieci i młodzież z Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego (zakończą się one 5 lutego). Z kolei w dniach 30 stycznia – 12 lutego ferie będą mieli mieszkańcy takich województw jak:

kujawsko-pomorskie,



lubuskie,



małopolskie,



świętokrzyskie,



wielkopolskie.



Najpóźniej – od 13 lutego do 26 lutego – będą mieli w tym roku ferie zimowe uczniowie z następujących województw:

dolnośląskie,



mazowieckie,



opolskie,



zachodniopomorskie.



