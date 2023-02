Azjatyckie giełdy rosną w siłę

Silnie – o 3,25 proc. – wzrósł wczoraj Nasdaq Composite (kurs akcji Meta Platforms będącej składnikiem tego indeksu wyskoczył w górę po publikacji wyników o 23,28 proc.). Indeks osiągnął najwyższy poziom od września ub.r. S&P 500 wzrósł o 1,47 proc. wychodząc na najwyższy poziom od sierpnia ub.r. Lekko spadła natomiast średnia przemysłowa Dow Jonesa (-0,11 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 spadała o 0,86 proc. (-0,88 proc. ok. godz. 9:35).

Azjatyckie rynki

Na rynkach akcji w Azji i Oceanii lekko przeważały dziś niewielkie wzrosty głównych indeksów (najsilniej – o 0,99 proc. – zwyżkował dziś indyjski Sensex). Największy spadek – o 1,36 proc. – notował dziś w regionie Hang Seng. W Europie dominowała tendencja do korygowania wczorajszego wyskoku w górę (DAX -0,94 proc., CAC 40 -0,68 proc.).

Najwyższy poziom od 2014 roku osiągnął dziś grecki ATHEX Composite. Spadały dziś rano również ceny akcji na GPW (WIG-20 -0,21 proc. ok. godz. 9:55). Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe historyczne maksimum osiągnął dziś kurs akcji spółki Arctic Paper.

Amerykańskie obligacje

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła dziś rano poniżej poziomu 3,4 proc. Rentowność 10-latek polskiego rządu była dziś rano najniższa od sierpnia ub.r. (5,704 ok. godz. 9:30). Cena kontraktów na gaz ziemny w US w USA (Henry Hub, NYMEX) utrzymywała się poniżej poziomu 2,5 USD/mmBtu (a więc 4-krotnie niżej niż w szczycie z sierpnia ub.r.) i osiągnęła dziś najniższy poziom od 2 lat. Lekko spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową (WTI -0,25 proc., Brent -0,24 proc. ok. godz. 9:30). Kurs euro wobec amerykańskiego dolara przekroczył wczoraj poziom 1,10 proc. wychodząc na najwyższy poziom od początku kwietnia ub.r., ale nie utrzymał tego zdobytego terytorium i dziś rano spadł poniżej poziomu 1,09 (-0,19 proc. ok. 9:15). Kurs USD/JPY wykazywał brak zmiany kursu.

Czeska korona była dziś najsilniejsza względem euro od 2008 roku. Lekko słabł dziś rano polski złoty (EUR/PLN +0,11 proc., USD/PLN +0,29 proc.). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara przekroczył wczoraj na chwilę – najwyższy od sierpnia ub.r. – poziom 24000 USA, ale później wrócił poniżej niego. Dziś rano kurs lekko spadał (-0,87 proc. ok. godz. 9:10).

Spada zapotrzebowanie na gaz. Przewodzą dwa kraje

Gorączka złota. Rekordową sprzedaż napędzają banki centralne