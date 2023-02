Spada zapotrzebowanie na gaz. Przewodzą dwa kraje

„Rzeczpospolita" pisze o raporcie Fitch Ratings „Najgorszy gazowy kryzys w Europie został zażegnany”. Analitycy agencji zauważyli, że wcześniejszy wzrost giełdowych cen gazu w Europie w ubiegłym roku zwiększył odpowiednie koszty w branży i doprowadził do spadku popytu na „niebieskie paliwo”. Największy spadek zapotrzebowania na gaz odnotowano w zeszłym roku na Węgrzech. Tamtejszy przemysł zmniejszył popyt o 47 proc. w porównaniu do średniej z lat 2019-2021.

Drogi gaz. Największy spadek popytu na Węgrzech

– Główny wpływ na spadek miał popyt przemysłowy na Węgrzech – o 47 proc. i w Niemczech o 21 proc. przy zmniejszeniu mocy w sektorach energochłonnych i gazochłonnych – napisano w raporcie „Najgorszy gazowy kryzys w Europie został zażegnany”.

Eksperci powołują się na szacunki grupy analitycznej CRU, według których redukcja zużycia gazu przy produkcji karbamidu i azotanów w Unii Europejskiej sięgnęła we wrześniu ubiegłego roku odpowiednio 78 proc. i 53 proc., Przy produkcji amoniaku przekroczyła 70 proc. Następnie wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło ze względu na niższe ceny gazu. Analitycy Fitch spodziewają się, że całkowite zapotrzebowanie na gaz w UE w tym roku pozostanie nieco poniżej średniej z zeszłego roku.

Węgry płacą za gaz więcej niż na rynku komercyjnym

Tymczasem, jak podali niedawno dziennikarze portalu G7, w ramach kontraktu z Gazpromem węgierski koncern MVM płaci średnio o 30 proc. więcej za rosyjski gaz niż kosztowałby go na rynku komercyjnym. Choć kontrakt firmy z Gazpromem jest tajny, to analitycy dotarli do informacji, że Węgry płacą za gaz tyle, ile wynosiła stawka obowiązująca na rynkach komercyjnych dwa miesiące wcześniej.

Jesienią ubiegłego roku, kiedy rosyjski gaz zaczął gwałtownie tanieć na rynku, węgierski dystrybutor płacił rekordową stawkę z lata. W całym analizowanym zeszłym roku cena rosyjskiego gazu była dla Węgier o 30 proc. wyższa od cen komercyjnych. W ostatnich miesiącach, kiedy cena tego surowca spadła poniżej poziomu z momentu wybuchu wojny na Ukrainie, Węgry płaciły 15 proc. więcej niż na giełdach światowych.

