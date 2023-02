Prace serwisowe w bankach. Klienci pięciu instytucji muszą liczyć się z utrudnieniami

Weekend to czas, gdy niektóre banki decydują się na przeprowadzenie prac serwisowych, co dla ich klientów wiąże się z utrudnieniami. W ten weekend przerwy techniczne zaplanowano w pięciu bankach, w większości z nich zaczną się one jeszcze dziś.

Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia już się zaczęły

Dziś o godz. 19.00 rozpoczęły się prace serwisowe w systemach mBanku. Wpłyną one na wyłączenie mKantoru, z którego nie będzie można skorzystać zarówno w serwisie transakcyjnym oraz na urządzeniach mobilnych. Utrudnienia mają zakończyć się ok. godz. 23:00.

O 21.35 rozpocznie się natomiast przerwa techniczna w Banku Pocztowym. Potrwa ona do godz. 3:30 w sobotę. Niedostępna będzie w tym czasie bankowość internetowa, mobilna oraz serwis telefoniczny. Co prawda płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń, ale klienci banku nie będą mieli dostępu do:

płatności Blikiem,



płatności Pay-By-Link,



przelewów i operacji na kartach w bankowości internetowej i mobilnej,



Automatycznych płatności za autostrady Autopay,



doładowania telefonu na kartę.



W czasie przerwy technicznej niemożliwe będzie również złożenie wniosku o kartę debetową czy przeniesienie rachunku z innego banku. Niedostępne będą też wnioski o kredyt online i inne wnioski w Markecie Cyfrowym, w tym wnioski o kartę kredytową czy usługi pocztowe e-Awizo oraz Polecony do skrzynki.

Nieco później, bo o godz. 22.00 rozpoczną się prace serwisowe w BNP Paribas. Zakończą się natomiast ok. godz. 23.30. W trakcie 1,5 godzinnej przerwy niedostępne będą systemy: GOonline Biznes, GOmobile Biznes oraz GOconnect Biznes (Host to Host).

Klienci Pekao i VeloBanku nie będa mogli płacić Blikiem

Z kolei w nocy z soboty na niedzielę (od 23.50 do 3.00) prace serwisowe odbędą się w VeloBanku. W tym czasie klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości internetowej, skorzystać z aplikacji mobilnej, a tym samym wykonać przelewu. Niedostępne będą również przelewy Blikiem. Utrudnione mogą być także płatności online kartami.

Nieco później, bo od godz. 1.30 do 3.00 w niedzielę prace serwisowe zaplanował Bank Pekao. Niedostępna będzie w tym czasie m.in. aplikacja PeoPay, nie będzie można też płacić Blikiem. W związku z tym, że niedostępne będą również karty debetowe, nie będzie można płacić w terminalach płatniczych, a także wypłacić pieniędzy z bankomatu czy przelać pieniędzy z karty kredytowej.

