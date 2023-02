Żabka umożliwi otwarcie konta bankowego. „Bezprecedensowe możliwości"

Bank BNP Paribas informuje o podjęciu współpracy z Żabką. Ma ona ułatwić klientom otwieranie kont oraz skuteczniej docierać do nich z nowoczesną i dopasowaną do preferencji zakupowych ofertą.

Żabka współpracuje z BNP Paribas. Na co mogą liczyć klienci?

Przez najbliższy rok klienci Żabki będą mogli założyć w placówce rachunek w BNP Paribas – Konto Otwarte na Ciebie. Ułatwione będzie też pobranie bankowej aplikacji GOmobile, poprzez kod QR znajdujący się na plakatach rozwieszonych w placówkach sieci. – Poza standardową ofertą przypisaną do konta, czyli bezpłatnemu otwarciu i prowadzeniu konta, bezpłatnym przelewom oraz wypłatom z bankomatów Banku BNP Paribas i sieci Planet Cash, obowiązują też specjalne, promocyjne warunki oferowane przez bank – czytamy w komunikacie banku.

Chodzi o brak opłat za użytkowanie karty mobilnej lub zwykłej (przez 12 miesięcy od jej wydania). Dodatkowo, każdy klient, który założy Konto Otwarte na Ciebie, z kartą płatniczą Mastercard, w aplikacji GOmobile oraz aktywuje kartę i zapewni wpływ min. 1 000 zł, otrzyma e-vouchery o łącznej wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka. Aktywacja konta oraz karty odbywa się online, a korzystanie z karty mobilnej (płacenie za pomocą smartfona lub smartwatcha) jest możliwe tuż po otwarciu konta.

– To pierwsza na polskim rynku współpraca banku i sieci handlowej na tak dużą skalę. Bezprecedensowe są również możliwości, jakie wspólnie zaoferujemy – każda osoba może wejść do sklepu Żabka wyłącznie ze swoim smartfonem i wyjść z niego jako Klient Banku BNP Paribas, ciesząc się całą gamą dodatkowych benefitów. Nie musi chodzić do placówki, szukać rozwiązań w Internecie, ani czekać na kuriera z umową – mówi Tomasz Dymowski, Tribe Leader Omnichannel for Retail w Banku BNP Paribas.

– Jako bank mocno stawiający na cyfryzację i promocję płatności bezgotówkowych, liczymy nie tylko na zapoznanie szerszego grona Klientów z naszą ofertą, ale również szeroką promocję płacenia kartą (szczególnie wirtualną, bez konieczności wyrabiania plastikowej), smartfonem czy smartwatchem – dodaje.

Dodatkowe bonusy

Bank informuje, że na klientów, którzy skorzystają z promocji, czekają dodatkowe bonusy. Każdy, kto założy w aplikacji GOmobile Konto Otwarte na Ciebie z kartą płatniczą Mastercard, aktywuje ją i zapewni wpływ min. 1 000 zł, otrzyma e-vouchery o łącznej wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka.

W ramach promocji, używanie karty (mobilnej lub standardowej), w szczególności do płatności w sklepach sieci Żabka oraz sklepach autonomicznych Żabka Nano, przekłada się na udział w loterii, w której można wygrać e-vouchery na zakupy w sklepach Żabka lub nagrody pieniężne. Codziennie można wygrać e-vouchery o łącznej wartości 500 zł. Nagrody pieniężne przyznawane są co tydzień – 5 000 zł, co miesiąc – 50 000 zł, a na koniec nawet 500 000 zł. Każda transakcja kartą płatniczą na kwotę co najmniej 10 złotych w sklepie Żabka lub Żabka Nano to dziesięć losów na loterii, każda inna transakcja – jeden los. Loteria potrwa 12 miesięcy.

– W Żabce umożliwiamy nie tylko dokonanie szybkich zakupów, ale także skorzystanie z wielu wygodnych usług. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Jesteś wygrywem”, którą przygotowaliśmy we współpracy z Bankiem BNP Paribas oraz czerpania jak najwięcej radości i profitów z zakupów w naszych sklepach – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług w Żabka Polska.

