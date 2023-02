ZUS: Prawie 1,3 mln L4 z powodu zaburzeń psychicznych i zachowania w 2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że w 2022 roku wystawiono prawie 1,3 mln L4 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. To 10 proc. wszystkich nieobecności spowodowanych czasową niezdolnością do pracy.

ZUS o najczęstszych przyczynach nieobecności w pracy

W 2021 roku wystawiono 1,34 mln takich zwolnień lekarskich, co skutkowało 25,2 mln dniami absencji chorobowej. Z kolei w 2020 roku było to 1,5 mln zwolnień i 27,7 mln dni absencji chorobowej.

ZUS przypomina, że w całym 2022 roku wystawiono w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni. Najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy w zeszłym roku były:

choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,4 proc. wszystkich nieobecności (39,1 mln dni absencji chorobowej),



ciąża, poród i połóg – 15,7 proc. (37,5 mln dni nieobecności),



choroby układu oddechowego – 14,2 proc. (34 mln dni),



urazy, zatrucia i inne skutki działania czynników zewnętrznych – 13,3 proc. (31,7 mln dni),



zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10 proc. (23,8 mln dni).



Prezes ZUS komentuje

– Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wciąż utrzymują są na wysokim miejscu w rankingu chorób. Raport ZUS jest doskonałym materiałem dla ekspertów z dziedziny psychiatrii i psychologii. Trafi on także do odpowiednich instytucji, które zajmują się w Polsce profilaktyką zdrowotną – komentuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. W 2021 roku było to 457 tys. zwolnień lekarskich (8,5 mln dni absencji chorobowej), zaś w ubiegłym roku – 426,3 tys. zwolnień (7,7 mln dni absencji chorobowej). Z powodu epizodu depresyjnego w 2021 roku wystawiono 243,7 tys. zwolnień lekarskich (5 mln dni absencji chorobowej), a w zeszłym roku było to 233 tys. L4. (4,7 mln dni nieobecności w pracy).

