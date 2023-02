Tusk proponuje kredyt zero procent na pierwsze mieszkanie. Znaczący spadek raty

Podczas wczorajszego spotkania z wyborcami w Pabianicach lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przedstawił program mieszkaniowy ugrupowania. Zakłada on m.in. kredyt zero procent dla osób, które będą kupowali pierwsze mieszkanie. – Chodzi o ludzi młodych i takich do 45. roku życia – powiedział podczas spotkania w Pabianicach przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Kredyt zero procent. Jaka rata?

O głównych założeniach programu pisze Wirtualna Polska. Wynika z nich, że kredytobiorca miałby spłacać jedynie kapitał. O ile obecnie rata kredytu na 500 tys. zł i 25 lat to 4179 zł, to w przypadku kredytu zero procent rata wyniosłaby 1700 zł. Odsetki i marżę banku weźmie na siebie państwo. Z wyliczeń przytoczonych przez portal wynika, że obecnie przy kredycie na 500 tys. zł kredytobiorca musi oddać dodatkowo 770 tys. zł odsetek. – Bardzo bym chciał, aby ten program dotyczył także remontów mieszkań, które nie nadają się do zamieszania, bądź wymagają pilnego remontu – mówił wczoraj Tusk.

Przedstawione przez byłego premiera rozwiązanie wydaje się być odpowiedzią na zapowiedziany przez obecny rząd Program Pierwsze Mieszkanie. Tam także limitem wieku jest 45 lat, a kwota, którą o którą będą się mogli ubiegać single, to 500 tysięcy złotych (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł).

Dopłaty do najmu

Tusk zapowiedział również wprowadzenie dopłat dla tych, którzy zamiast kupować, będą chcieli wynajmować mieszkania. – Będziemy proponowali także dopłatę do najmu w wysokości 600 zł. To jest krok do normalności – powiedział lider PO.

Czytaj też:

Posłanka Razem o wecie dla Donalda Tuska. Czarzasty: Lewica nie zaatakuje opozycjiCzytaj też:

Minister zapowiada weryfikacje przy Programie Pierwsze Mieszkanie. Urzędnicy sprawdzą, kto mieszka w lokalu?