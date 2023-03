To będzie najdłuższy most na Podkarpaciu. Kierowcy przejadą nim za 3 lata

Na całość inwestycji składać się będzie most o liczący 1760 metrów oraz nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855, w sumie będzie to ponad 4,6 km. Inwestycja będzie przebiegać przez gminy Pysznica i Radomyśl nad Sanem – informuje serwis portalsamorzadowy.pl.

— To inwestycja, która ma kluczowe znaczenie w nowym układzie komunikacyjnym Stalowej Woli. Inwestycja będzie stanowić nową bramę nie tylko dla miasta, ale też dla sąsiednich gmin i włączy się do drogi szybkiego ruchu S74 — powiedział na konferencji prasowej prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

To będzie najdłuższy most w województwie podkarpackim

W tym miesiącu Podkarpacki Zarządu Dróg Wojewódzkich ogłosi przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy nr 855 (2,9 km) wraz z mostem na Sanie. Konstrukcja ma mieć 1,7 km długości.

– To będzie najdłuższy most na Podkarpaciu. Myślę, że pod względem architektonicznym, ale także względem rozwiązań komunikacyjnych, będzie to niezwykle ważna inwestycja. Na pewno przysłuży się do usprawnienia komunikacji na terenie miasta oraz gmin, przez które będzie przebiegać – mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Szacuje się, że inwestycja będzie kosztowała ok. 350 mln zł. Więcej o kosztach będzie można mówić, gdy wpłyną oferty do przetargu. Do 80 proc. wartości kontraktu może pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia na całej długości projektowanego odcinka DW 855, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przepusty drogowe z przejściami dla zwierząt i płotki dla płazów. Do tego przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy.

Most będzie zwieńczony dwoma pylonami w kształcie H, z których będą odchodzić metalowe cięgna. – To nowy symbol rozwojowy Stalowej Woli – mówi prezydent miasta.

Czytaj też:

Budowa szybkich dróg z poślizgiem. Nawet połowa zaplanowanych na ten rok odcinków nie jest gotowaCzytaj też:

GDDKiA zdradza plany na przyszły rok. Ma powstać co najmniej 480 km dróg