Fatalne wieści dla frankowiczów. Wyliczono, o ile wzrośnie rata kredytu

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł w czwartek główną stopę o 50 punktów bazowych - z 1 proc. do 1,50 proc. To czwarta z rzędu podwyżka. W czerwcu zeszłego roku główna stopa poszła w górę z -0,75 proc. do -0,25 proc. (tj. o 50 punktów bazowych), potem we wrześniu do 0,50 proc. (tj. o 75 pb), a następnie w grudniu znów o 50 pb do 1 proc. Stopy procentowe w Szwajcarii są najwyższe od 2008 r.

Złe wieści dla frankowiczów. Najwyższa rata w historii?

Dzisiejsza decyzja banku centralnego Szwajcarii będzie mieć wpływ na wysokość rat kredytów płaconych przez frankowiczów.

Wyliczenia dla kredytu we frankach szwajcarskich udzielonego w styczniu 2008 roku na 30 lat, z marżą 1,4 proc., na kwotę 300 tys. złotych przedstawił Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Z wyliczeń eksperta wynika, że rata przeciętnego kredytobiorcy będzie wyższa nawet o 130 złotych.

Sadowski zaznacza, że wyliczenia dotyczą raty, „która zostanie zapłacona mniej więcej za trzy miesiące, czyli wtedy, gdy SARON 3M w pełni będzie już uwzględniał dzisiejszą podwyżkę". – Jeśli wtedy kurs franka będzie na poziomie zbliżonym do obecnego (4,7 zł), to rata po podwyżce stóp będzie najwyższa w historii – przestrzega główny analityk Expander Advisors.

Z przytoczonych przez TVN 24 Biznes danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że w zeszłym roku liczba aktywnych kredytów frankowych spadła o blisko 46,5 tys. do ok. 342 tys., a wartość środków do spłaty zmalała o ponad 5,5 mld zł do 86,5 mld zł.

Rośnie liczba pozwów przeciw bankom

Przybywa natomiast pozwów w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Jak wynika z danych przedstawionych przez PKO BP, w końcówce ubiegłego roku przeciwko bankowi toczyło się 19,5 tys. postępowań sądowych, co oznacza wzrost o przeszło 7 tys. w stosunku do końca 2021 roku. Santander podał natomiast, że pod koniec 2022 roku złożono 12,2 tys. pozwów (rok wcześniej było ich prawie 8,5 tys.). Więcej, bo 17,6 tys. pozwów złożono pod koniec zeszłego roku przeciwko mBank (wzrost o prawie 4,6 tys. względem końcówki 2021 roku). Podobną liczbę pozwów (17,3 tys.) klienci posiadający kredyty frankowe złożyli pod koniec 2022 roku przeciw Bankowi Millennium (rok wcześniej było ich niemal 12 tys.).

