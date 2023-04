Podwyżki w Pałacu Prezydenckim. Są wyższe niż te dla budżetówki

Prezydent Andrzej Duda przyznał pracownikom swojej kancelarii podwyżki. Jak pisze „Rzeczpospolita", w niektórych przypadkach znacznie przewyższają one planowany wzrost wynagrodzeń tzw. budżetówki (w związku z rekordową inflacją ustalono dla tej sfery wzrost płac o 7,8 proc. w tym roku).

Prezydent Andrzej Duda podwyższył pensje i dodatki

Tak wynika z zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta RP, które 20 lutego podpisał prezydent Andrzej Duda. Podwyższa ono widełki płacowe pracowników kancelarii, choć nie takim, którzy pełnią kierownicze stanowiska państwowe, jak prezydent czy ministrowie. Np. górna granica płac u dyrektora poszła w górę z 12,5 do 14 tys., a specjalisty z 8 do 8,8 tys. zł. Niektóre podwyżki przekraczają wspomniane 7,8 proc. zaplanowane dla budżetówki, ale – jak zauważa gazeta – kontrowersje budzi co innego.

Chodzi o to, że prezydent dodatkowo podwyższył górną kwotę dodatków funkcyjnych. W przypadku stanowisk kierowniczych maksymalny dodatek wzrósł z 40 do 45 proc., a niektórych stanowisk samodzielnych – z 20 do 25 proc. W związku z tym np. maksymalne zarobki dyrektora wzrosły aż o 16 proc. – z 17,5 do 20,3 tys. zł. To kwoty maksymalne. Zarządzenie zakłada dowolność w kształtowaniu płac, zarówno jeśli chodzi o widełki wynagrodzenia zasadniczego, jak i dodatku funkcyjnego.

Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała na pytania gazety dotyczące tego, ilu pracowników może liczyć na podwyżki i dlaczego prezydent podwyższył dodatki funkcyjne.

„Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że podwyżki swoim pracownikom przyznał pod koniec marca również premier Mateusz Morawiecki. W tym wypadku podwyżki odpowiadają wzrostowi zaplanowanemu dla budżetówki. Dziennik zauważa jednak, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wcześniej umożliwiono wysokie zarobki. Pod koniec 2021 roku premier zniósł górną granicę dodatku służbowego, wynoszącego dotąd 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego, czym samym w praktyce dopuścił możliwość nielimitowanych wynagrodzeń.

Ile zarabia prezydent?

W 2021 roku weszło również w życie rozporządzenie, które zakładało podwyżki dla polityków. Zarobki szefa rządu i marszałków wzrosły do ponad 20 tys., zł miesięcznie, zaś posłowie i senatorowie zaczęli zarabiać ok. 12,5 tys. zł miesięcznie. Kilka miesięcy później Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska. Jednym z jej założeń było wprowadzenie podwyżki dla prezydenta RP o 40 proc. Prezydent Polski zarabia ok.25 tys. zł brutto miesięcznie.

