Morawiecki w USA: Będą kolejne inwestycje w Polsce

Będą kolejne amerykańskie inwestycje w Polsce. O szczegółach powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się tuż po rozmowie z wiceprezydent Kamalą Harris w Waszyngtownie.

– Omawialiśmy tematy związane z obecnością amerykańskiego biznesu, amerykańskiej energetyki, amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego na terytorium Rzeczypospolitej, Dawno nie było takiego roku, gdy zbliżenie między Polską, a USA było tak intensywne, gdy rozpoczęliśmy tyle kluczowo ważnych projektów – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Jednym z nich był projekt energetyki jądrowej. Tutaj obecność amerykańskich inwestorów jest szczególnie intensywna i istotna. Spójrzmy na to od strony bezpieczeństwa. Jest sprawą jasną, że nie tylko obecność żołnierzy i baz amerykańskich w Polsce, ale również ogromna obecność amerykańskiego biznesu, jest elementem naszego bezpieczeństwa – powiedział Mateusz Morawiecki.

Będą nowe amerykańskie inwestycje w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że w rozmowie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych padły także zapewnienia o nowych inwestycjach amerykańskich w Polsce. Chodzi głównie o zaawansowane technologie, wśród których mają się znaleźć rozwój technologii chmurowych i Sztucznej Inteligencji.

– Dziś mogę powiedzieć, że wiem, że będą kolejne wysokozaawansowane inwestycje w Polsce. Będą to inwestycje w najnowsze technologie, ale także zbrojeniowe. To bardzo ważna rzecz w dobie cementowania sojuszu polsko-amerykańskiego – zdradził premier.

– To, co mnie cieszy szczególnie, to to, że Polska dla USA jest rzeczywiście coraz ważniejszym partnerem. Jesteśmy postrzegani jako ci, którzy na forum UE prowadzą politykę zdroworozsądkową – dodał premier.

Czytaj też:

Ważne słowa podczas spotkania Morawieckiego z Harris. „Atak Rosji na Ukrainę to zaledwie początek”Czytaj też:

Czego Mateusz Morawiecki oczekuje po wizycie w USA? Relacja „Wprost”