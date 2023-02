To już oficjalne. Jest umowa na budowę polskiej elektrowni jądrowej

Amerykańskie Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland wybudują pierwszą polską elektrownię jądrową. Nastąpiło oficjalne podpisanie umowy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe na prowadzenie prac przedprojektowych.

Ostateczne przypieczętowanie współpracy miało miejsce na konferencji prasowej, w której wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury Mateusz Berger, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, prezes zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Tomasz Stępień oraz prezes Energy Systems w Westinghouse Electric Company David Durham.

Elektrownię jądrową zbuduje Westinghouse

– Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom, nie tylko za wypełnianie, ale i wyprzedzanie zaplanowanych terminów. Umowę na kolejny etap prac podpiszemy jeszcze w tym roku – powiedziała podczas podpisywania umowy minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Budowa elektrowni jądrowej w Polsce prowadzona jest we współpracy ze stabilnym, doświadczonym partnerem. A projekt ten wpisuje się w zacieśniającą się polsko-amerykańską współpracę – dodała szefowa resortu.

– Budowa elektrowni jądrowych to zapewne jeden z najbardziej skomplikowanych programów, który zakresem wyzwań trudno porównać z czymkolwiek, z czym mierzyliśmy się jako Polska w ostatnich dekadach. Lata badań i przygotowań, zanim wbije się pierwszą łopatę; dekada – zanim popłynie prąd. Budowy elektrowni jądrowej nie sposób komunikować w codziennych relacjach, dlatego tak ważne są te momenty, które jak dziś dają nam wszystkim świadomość, że ta specjalistyczna, niemedialna ale tym bardziej odpowiedzialna codzienna praca trwa, przynosi efekty i konsekwentnie prowadzi nas do celu. Podpisana dziś umowa z amerykańską firmą Westinghouse, najdłużej działającym dostawcą technologii, którego ‘technologiczne DNA’ nosi w sobie ogromna większość działających na świecie reaktorów jądrowych, pozwoli nam dopracować koncepcyjnie projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział Mateusz Berger, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

– Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce będzie wybudowana w technologii firmy Westinghouse. Umowa, którą podpisujemy to kolejny ważny kamień milowy naszej inwestycji. Dzięki niej wspólnie z naszym amerykańskim partnerem już dziś możemy rozpocząć pierwsze prace projektowe elektrowni, która powstanie na Pomorzu – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Współpraca z polskimi firmami

Elementem rządowej strategii jest nie tylko współfinansowanie inwestycji przez partnera technologicznego, ale także wykorzystanie potencjału polskich firm, które mają wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej.

„Dysponujemy niezawodnym produktem, dostępnym od ręki, którego jesteśmy pewni, a teraz poszukujemy partnerów na rynku polskim w zakresie realizacji części dostaw i usług. Chcemy zoptymalizować naszą ofertę pod kątem efektywności kosztowej i rozpoczynamy nawiązywanie standardowych relacji biznesowych z potencjalnymi partnerami”. – mówił już pod koniec 2022 roku w wywiadzie dla Wprost.pl prezes Westinghouse Electric Poland Mirosław Kowalik.

„Zaprosiliśmy potencjalnych poddostawców na sympozjum, chcąc się spotkać ze wszystkimi, którzy mogą być zainteresowani współpracą przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce. To również jeden z elementów wspierania i przygotowania odpowiedniej infrastruktury cywilnego sektora energetyki atomowej, która będzie niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. To szansa dla firm, które działają obecnie głównie w tak zwanym sektorze energetyki konwencjonalnej, obsługując kopalnie, elektrownie. My im wskazujemy nowy segment rynku i jego potencjał związany z możliwościami dostaw elementów, komponentów, konstrukcji, modułów, jakie są niezbędne dla wybudowania elektrowni jądrowej na bazie reaktora AP1000. Model biznesowy Westinghouse opiera się na współpracy ze sprawdzonymi partnerami, aby dotrzymać wszystkich uwarunkowań regulacyjno–licencyjnych przy budowie elektrowni i spełnić wysokie wymagania jakościowe i bezpieczeństwa” – dodał prezes.

