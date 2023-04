ZUS podsumowuje bon turystyczny. Zdradził, ilu bonów nie wykorzystano

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podsumował dziś działanie Polskiego Bonu Turystycznego (PBT). Przypomnijmy, że świadczenie to obowiązywało od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca br. Mogły z niego korzystać rodziny pobierające 500 plus. Bonem o wartości 500 zł (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością można było otrzymać dodatkowy bon o takiej samej wartości) można było opłacić np. nocleg bądź imprezę turystyczną na terenie naszego kraju. Transakcje bonem przyjmowały firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną.

Bon Turystyczny. Zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji

Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że przez cały okres obowiązywania Polskiego Bonu Turystycznego, zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł.

Szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska zwraca uwagę, że świadczenie od samego początku cieszyło się dużym zainteresowaniem.– W ciągu pięciu pierwszych miesięcy dokonano prawie 365 tys. płatności bonami, na łączną kwotę 240 mln zł. Rekordowy okazał się 2021 r., kiedy to w ciągu 12 miesięcy zrealizowano ponad 2,8 mln transakcji na łączną kwotę prawie 1,8 mld zł. W 2022 r. dokonano kolejnych 1,9 mln płatności bonami na łączną kwotę 960 mln zł – wylicza prezes ZUS.

Największą liczbę płatności bonem zanotowano w woj. małopolskim (prawie 1,3 mln). Na drugim miejscu znalazło się woj. pomorskie (836,3 tys.). Podium zamyka woj. zachodniopomorskie (674,3 tys.). Małopolska prowadzi również pod względem kwoty płatności bonami (672,1 mln zł), wyprzedzając Pomorze i woj. zachodniopomorskie (odpowiednio 541,5 mln zł i 471,5 mln zł).

Z niedawnego badania Ariadna dla Wprost.pl wynika, że aż 75 proc. respondentów, którzy korzystali z Polskiego Bonu Turystycznego, pozytywnie oceniło fakt, że świadczenie można było wykorzystać w Polsce (43 proc. „zdecydowanie pozytywnie", 32 proc. "raczej pozytywnie"). Przeciwnego zdania był jedynie co dziesiąty uczestnik badania, zaś 15 proc. nie miało zdania.

Ile bonów niewykorzystanych?

Z danych ZUS wynika, że do końca marca br. uprawnionych do Polskiego Bonu Turystycznego było ok. 4,5 mln osób. Okazuje się, że w systemie odnotowano ponad 3,9 mln aktywnych bonów, z czego wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln. Całkowicie wykorzystanych bonów było ok. 3 mln, zaś częściowo – 778,6 tys. Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

