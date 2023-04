Sasin: Wyeliminowanie wydobycia węgla byłoby potężnym ciosem w bezpieczeństwo energetyczne

W poniedziałek w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego z udziałem wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i jego zastępcy Marka Wesołego. Rozmowa dotyczyła unijnej dyrektywy o redukcji emisji metanu.

Sasin: Węgiel jest podstawą energetyki

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej zakłada m.in. znaczne ograniczenie emisji metanu z kopalń. Oznacza to dla nich konieczność dużych inwestycji w technologie jego wychwytywania. Wniosek KE mówi o zakazie uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla emitujących ponad 0,5 tony metanu na kilotonę wydobytego węgla. W toku negocjacji w Parlamencie Europejskim udało się tymczasem zwiększyć limit do 5 ton metanu na kilotonę wydobytego węgla oraz ustalić, aby ten próg stosować na operatora, jeżeli jeden podmiot prowadzi kilka kopalń. W toku negocjacji udało się też zamienić zapisane w projekcie kary za łamanie przepisów na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Po spotkaniu minister aktywów państwowych podkreślał, że węgiel jest podstawą energetyki, a wyeliminowanie jego wydobycia byłoby potężnym ciosem w bezpieczeństwo energetyczne.

– Najważniejsza dziś sprawa, która nas wszystkich niepokoi, to prace nad nowym prawem europejskim, nad tzw. rozporządzeniem metanowym. W swojej pierwotnej treści stanowiło śmiertelne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce, dla Śląska i dla Polski. Węgiel jest podstawą energetyki. Wyeliminowanie wydobycia węgla w Polsce byłoby potężnym ciosem w bezpieczeństwo energetyczne – powiedział wicepremier.

– Pomimo dużych inwestycji w OZE, wdrażania w życie inwestycji w energetykę jądrową, to w dalszym ciągu 70 proc. energii w Polsce jest wytwarzane z węgla i tak długo pozostanie. Czy to się komuś podoba, czy nie – dodał.

Sasin podkreślił, że inwestycje w energetykę jądrową wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale i czasu. Do tego czasu – jak powiedział wicepremier – węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki. – Byłoby nieracjonalne, gdybyśmy doprowadzili do zamknięcia kopalń węgla w Polsce i jednocześnie musieli ten węgiel importować z zagranicy – powiedział Sasin.

