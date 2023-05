USA kontrolowały cenę ropy dzięki własnym zapasom. Teraz chcą je uzupełnić

Administracja USA ogłosiła w poniedziałek plany zakupu 3 milionów baryłek ropy naftowej. To początek wieloletniego procesu, mającego na celu uzupełnienie wyczerpanych zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych.

Administracja Joe Bidena rozpoczęła poszukiwania ropy po tym jak w zeszłym roku sięgnięto po ponad 200 milinów baryłek, aby obniżyć ceny paliw. Departament Energii USA chce uzupełnić Big Hill, jeden z czterech głównych magazynów naftowych, króre tworzą Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej (SPR). Wspomniane 3 miliony baryłek ropy to jedynie ułamek ogromnej ilości surowca uwolnionego z SPR na przestrzeni ostatnich lat.

Z danych przytoczonych przez CNN wynika, że w momencie startu prezydentury Bidena (styczeń 2021) SPR posiadał ok. 638 milionów baryłek ropy, podczas gdy obecnie jest to 362 milionów baryłek. To najniższy poziom od października 1983 roku.

Administracja Bidena ogłosiła przed rokiem, że będzie szukać ofert zakupu dziesiątek milionów baryłek ropy naftowej. CNN zauważa, że po raz pierwszy od początku XXI wieku doszło do sytuacji, że rząd federalny zamierza kupić duże ilości surowca dla SPR.

Ceny ropy wzrosły

W reakcji na zakupowe plany amerykańskiej administracji, ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku wzrosły. Jak podaje Forsal, baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 71,27 USD, wyżej o 0,23 proc. Ropa Brent na ICE w dostawach na VII wyceniana jest po 75,42 USD za baryłkę, wyżej o 0,25 proc.

