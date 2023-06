Nadchodzi ograniczenie płatności gotówkowych. Wielkie zmiany w przepisach

Nowe limity płatności gotówkowych mogą wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku. Argumentem do wprowadzenia takiego ograniczenia jest walka z tzw. szarą strefą. Ucierpieć jednak mogą na tym również uczciwi przedsiębiorcy i klienci. W końcu zasady obowiązywać będą obie grupy.

Ile wynoszą limity transakcji gotówkowych?

Od 2024 roku przedsiębiorcy będą mogli dokonywać płatności gotówkowych do 8 000 zł. Wcześniej limit wynosił do 15 000 zł. Co to oznacza dla właściciela firmy? Dla przykładu sklep pozyskujący towary z hurtowni nie będzie mógł opłacić całości zamówienia. Będzie musiał swój utarg najpierw wpłacić do banku, by następnie dokonać transakcji bezgotówkowej.

Limity obowiązywać będą również klientów. Ci będą mogli zapłacić w gotówce maksymalnie 20 000 zł. W takim wypadku problematyczne stanie się np. kupienie samochodu w komisie. Może być to też problem w przypadku zaliczki na poczet kupna mieszkania. Przedsiębiorcy będą zmuszeni do przyjmowania płatności kartą bądź przelewem.

Kto ucierpi najmocniej?

Jak podaje portal prawo.pl, zmiany najmocniej dotkną sektor MŚP. Szczególnie ucierpią na tym przedsiębiorcy działający w handlu. Sytuacja ta odbije się także na klientach. Okazuje się, że statystycznie około 19 proc. dorosłych Polaków nie posiada konta w banku. Niektórzy korzystają z niego tylko celem odbioru wynagrodzenia, a następnie wszystkie środki wypłacają.

Nowe regulacje spowodują również utratę klientów przez autokomisy. To w nich przeważnie obraca się gotówką, by przyspieszyć proces zakupu używanego samochodu. To samo może dotyczyć dealerów samochodowych, lecz u większości dostępna jest płatność kartą. Ucierpią na tym również biura nieruchomości, które przyjmowały zaliczkę na poczet mieszkania w formie fizycznej. Te przedsiębiorstwa będą zmuszone do zmienienia sposobu funkcjonowania.

Jakie konsekwencje dla przedsiębiorców?

Zmiany w limicie transakcji gotówkowych niesie ze sobą również szereg innych problemów. Przedsiębiorca zapłaci więcej za utrzymanie firmy. Wszystko przez konieczność wprowadzenia płatności kartą. Posiadanie terminala niesie ze sobą dodatkowy wydatek oraz naliczanie prowizji.

Pojawić się może również problem z terminowością opłacania faktur. Transakcje gotówkowe pozwalały wielu przedsiębiorcą zabezpieczyć się przed potencjalnym oszustwem. Nowe zmiany doprowadzą do tego, że regulacje faktur uzależnione będą głównie od działania banku. Doprowadzić to może do płatności po terminie, przez co wielu przedsiębiorców nie czuje się bezpiecznie.

Ile pieniędzy będziemy mogli trzymać w domu?

W wielu krajach obowiązuje limit przechowywanej w domu gotówki. Zasada ta ma na celu ograniczyć obrót nierejestrowanymi banknotami. Przepisy te jednak nie obowiązują jeszcze w krajach Unii Europejskiej.

UE natomiast posiada nałożone limity gotówki, które możemy przewozić ze sobą poza granice kraju. Kwota ta wynosi 10 000 euro. Przy większej sumie pieniędzy należy zgłosić się do służb celnych. W przeciwnym razie istnieje szansa, że nasze fundusze zostaną skonfiskowane.

