Chcesz otrzymać Order Virtuti Militari? Wystarczy kupić

Bazar na Kole to popularny wśród mieszkańców Warszawy pchli targ na świeżym powietrzu. Można tam kupić zarówno antyki, zabytkowe wyposażenie domu, ubrania, dawne monety, jak i rodzinne pamiątki. Seniorzy, chcąc dorobić do emerytury, sprzedają historyczne medale, odznaczenia, a nawet ordery, które od dekad należały do ich bliskich.

Odznaczenia i medale historyczne można kupić za kilkadziesiąt złotych

Można kupić pojedyncze medale i odznaczenia, jak i całe zestawy odznak sportowych, liderów i przodowników pracy. W sprzedaży są również ważne odznaczenia wojskowe czy państwowe. Ceny umiarkowane jak twierdzą sprzedawcy, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Podobne odznaczenia czy ordery można nabyć także na aukcjach internetowych.

– Oferujemy głównie polskie wyróżnienia zaszczytne, nagrodowe, bądź takie, których prawo do noszenia wynikało z przynależności do określonych formacji — mówi Damian Marciniak z Domu Aukcyjnego „Marciniak” w rozmowie z Wprost.pl – Najszerszym i najwyżej wycenianym rynkiem jest rynek okresu międzywojennego, począwszy od walk o odzyskanie niepodległości i formowania się legionów w 1914 roku. Takie odznaczenia cieszą się największym zainteresowaniem kolekcjonerów — dodaje.

Jego zdaniem wynika to zarówno z dużego zainteresowania historycznego tym okresem, jak i jednoczesnej dostępności tych walorów. Olbrzymią popularnością cieszą się też pozycje związane z walkami II Wojny Światowej, szczególnie w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Nowy trend wśród kolekcjonerów. Jest duże zainteresowanie medalami z okresu PRL

– Ostatnie lata to też jak i w całym rynku kolekcjonerskim, na którym działamy to wyraźny wzrost zainteresowania okresem PRL. Pozycje te na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zmieniły status z takich, których w większości nikt w ogóle nie chciał i były kolekcjonersko prawie nie sprzedajne, po takie, które zaczęły być obecnie dość szeroko zbierane — opowiada ekspert.

Wiele z tych medali czy odznaczeń można nabyć za niewielkie pieniądze. Ciekawą kolekcję można nabyć, kupując je po kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Znajdują one coraz szersze grono odbiorców.

– Szacujemy też, że może to być rynek, który ma szansę odnotować wyraźną dynamikę wzrostów w najbliższych latach. Wśród kolekcjonerów zmienił się sposób postrzegania PRL-u. Obecnie już dorosło całe pokolenie, które urodziło się po zakończeniu tego ustroju i nie jest on postrzegany przez nich jako "ten zły okres, w którym przyszło nam żyć", tylko jako rozdział historii, który przeminął, o którym nasłuchali się od rodziców i dziadków, a którzy chcieliby poznać bliżej sami, choćby poprzez gromadzenie pamiątek z tego okresu — zaznacza.

Pierwszy Medal Virtuti Militari z 1792 roku kosztował fortunę

Najbardziej pożądanym okresem w tym dziale jest XIX i XVIII wieku. Kiedy na aukcji pojawia się dawny przedmiot z tego okresu, ceny szybują w górę ponad szacunki ekspertów. – Przykładem takiego waloru może być Medal Virtuti Militari z 1792, sprzedany przez nas na jednej z aukcji za 310,5 tys. zł. Nabywca nie nacieszył się tutaj zwycięstwem w aukcji, gdyż niezwłocznie po przybiciu ceny został przejęty prawem pierwokupu do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – wspomina Damian Marciniak.

„Ile kosztują dawne ordery?” – pytają internauci. Najdroższe zestawy kosztują tyle, co mieszkanie czy luksusowy samochód. — Kompletny zestaw odznaczeń i odznak po ułanie Mieczysławie Łebkowskim, skoncentrowany głównie na okresie walk o niepodległość i wojny polsko-bolszewickiej 1920, wraz z kilkoma drobnymi pozycjami, ale przede wszystkim całość zachowana łącznie z dokumentami, legitymacjami czy zawiadomieniami został sprzedany przez nas na aukcji za 324,5 tys. zł — twierdzi.

Pamiątki po żołnierzach kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych

Z kolei pojedyncze pozycje okresu 1914-1939 pozostałe po żołnierzach i niższym stopniem oficerach to średni wydatek kilku tysięcy za sztukę. Ich wartość zdecydowanie podnoszą wszelkie dokumenty zachowane w komplecie do samych walorów. W przypadku znanych nazwisk wartość ta może zdecydowanie poszybować w górę.

Wspomniany wyżej Medal Virtuti Militari z roku 1792, został sprzedany za ponad 310,5 tys. zł, order VM (Virtuti Militari) za Powstanie listopadowe to obecnie 20-40 tys. zł. Pamiątki z okresu międzywojennego za walki niepodległościowe i wojnę polsko-bolszewicką kosztują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ceny zależą też od osoby i formacji, w której ta osoba służyła, jak i od stanu zachowania. Ten sam order z okresu PRL to ceny większości od kilkuset do pojedynczych kilku tysięcy złotych.

Najdroższe są ordery najwyższych klas. Można też kupić tańsze ordery

– Najwyższe ceny uzyskują ordery najwyższych klas. Nie dość, że są bardzo rzadkie, to zazwyczaj wykonane w szlachetnych kruszcach. Rosyjski Order Świętego Andrzeja sprzedaliśmy na aukcji specjalnej na Zamku Królewskim w Warszawie za 327 750 zł, a Order Budowniczych Polski Ludowej to obecnie ok. 30 tys. zł – mówi ekspert.

Jego zdaniem w przypadku orderów, odznaczeń, odznak i medali mamy trochę inną charakterystykę postrzegania tych walorów, niż w przypadku dawnych monet czy banknotów. – Stare pieniądze to walory wydawane na okaziciela, przechodzące z rąk do rąk. Kolekcjonerzy zbierają takie zachowane egzemplarze, poszukując tych rzadkich typów i jak najładniejszych stanów — twierdzi.

Historyczne ordery są inaczej postrzegane niż stare monety

Z kolei za pozycjami odznaczeniowymi stoi osoba, które za coś je otrzymała, nie są to już walory anonimowe, ale bardziej personalne. – Sama rzadkość, kunszt wykonania i jakość stanu zachowania mają tutaj też duże znaczenie, ale dochodzi przy nich do głosu również kwestia rzeczywistej, historycznej osoby i jej dokonań, związanych z tym walorem — zaznacza Marciniak.

Kolekcjonerzy chętnie kupują wyjątkowe pamiątki historyczne, w tym ordery Virtuti Militari. Damian Marciniak twierdzi, że oprócz pierwszego, historycznego medalu VM z 1792 roku (wówczas jeszcze jako medal, nie order) sprzedał kilka orderów VM z XIX wieku, kilkanaście z okresu II RP oraz wiele egzemplarzy z czasów powojennych, które są bardziej dostępne, ale pochodzą z najniższej 5 klasy odznaczeń. Te z wyższej klasy pojawiają się w handlu bardzo rzadko.

