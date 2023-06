Senat debatuje nad czternastą emeryturą. Jest szansa na wyższy próg dochodowy

W połowie maja rząd przyjął ustawę wprowadzającą na stałe czternastą emeryturę, przed dwoma tygodniami została ona zaakceptowana przez Sejm, a tuż przed długim weekendem prace nad ustawą rozpoczął Senat.

Czternasta emerytura. Limit wzrośnie?

Ustawa zakłada, że wysokość „czternastki" będzie równa emeryturze minimalnej (obecnie 1588,44 zł brutto). Tyle że świadczenie w pełnej wysokości trafi do osób, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto, zaś dla pozostałych przewidziano zasadę „złotówka za złotówkę". Kwestia ta budzi wątpliwości senatorów, gdyż powyższy limit ustalono w ustawie „na sztywno", co oznacza, że po waloryzacji część emerytów i rencistów straci prawo do czternastej emerytury w pełnej kwocie.

– Dlaczego rząd ustanowił akurat taki limit? Skąd wzięła się kwota 2 tys. 900 zł? – pytała podczas posiedzenia senackiej komisji rodziny senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan.

Ów limit obowiązywał w latach 2021-2022, gdy czternastą emeryturę wypłacano, jako świadczenie jednorazowe. W tym czasie – jak zauważa „Fakt" – emerytury zostały podniesione o ponad 20 proc. – Należy zachować odpowiednie proporcje – podkreśla w rozmowie z gazetą senator Kochan.

Dlatego senatorowie proponują, by limit uprawniający do „czternastki" w maksymalnej kwocie był waloryzowany co roku. Z wyliczeń gazety wynika, że gdyby w tym roku limit zwaloryzowano tak, jak emerytury (o 14,8 proc.), to emeryci i renciści otrzymujący świadczenia w kwocie 3444 zł brutto mieliby zapewnioną czternastą emeryturę w pełnej wysokości.

Decyzja po stronie parlamentu?

Senator Kochan zapowiada również złożenie poprawki, zgodnie z którą to parlament miałby decydować o terminie wypłaty "czternastki" i jej kwocie. Przypomnijmy, że przyjęte przez Sejm przepisy zakładają, że decyzję w tych kwestiach podejmuje rząd drogą rozporządzenia, które ma być wydawane do 31 października.

Prace Senatu nad ustawą ws. czternastej emerytury zakończą się podczas najbliższego posiedzenia izby wyższej parlamentu, które rozpocznie się 21 czerwca.

