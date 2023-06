Turecka gospodarka w obliczu katastrofy. Szykuje się gigantyczna podwyżka stóp procentowych

W czwartek bank centralny Turcji podejmie decyzje w sprawie stóp procentowych. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi podwyżka stóp, spory dotyczą jedynie tego, jaka będzie jej skala. Wszystko po to, by nie doprowadzić do upadku tureckiej liry, która na przestrzeni ostatnich tygodni zaliczyła gwałtowne spadki.

Jutro podwyżka stóp procentowych w Turcji?

– Od drugiej tury wyborów lira, która wcześniej była stabilizowana szeregiem interwencji, które pochłonęły 200 mld dol. i ograniczeń swobody przepływów kapitału, ostro runęła. Kurs liry do dolara osiągnął nowe historyczne szczyty, a 20-proc. spadek był najgwałtowniejszym epizodem przeceny liry od 2021 r. Ówczesna zapaść odegrała niepośrednią rolę w pogłębieniu destabilizacji tureckiej gospodarki i rozkręceniu się inflacji do rekordowych 86 proc. rdr osiąganych jesienią 2022 r. Brak reakcji zagrażałby powtórką z rozrywki – podkreśla Bartosz Sawicki, analityk cinkciarz.pl w komentarzu dla serwisu Money.pl.

Portal zwraca uwagę, że być może uda się jednak uniknąć tego scenariusza za sprawa zmiany strategii. Turecki prezydent Recep Erdogan słynie z tego, że jest przeciwnikiem wysokich stóp procentowych. Nawet w warunkach rekordowej inflacji (wspomniane 86 proc., w tej chwili wynosi ona niespełna 40 proc.) bank centralny decydował o obniżeniu głównej stopy procentowej. Luzowanie polityki pieniężnej postrzegane było przez inwestorów jako wynik nacisków prezydenta Turcji. Teraz – w obliczu katastrofy tureckiej gospodarki – Erdogan twierdzi, że co prawda nie zmienił swojego nieortodoksyjnego podejścia w ekonomii, miał jednak otworzyć furtkę bankowi centralnemu, by ten zacieśnił politykę monetarną.

Co zrobi jutro bank centralny Turcji? Jak wspomniano, podwyżka stóp procentowych wydaje się pewna, różnią się za to prognozy dotyczące jej skali. Najbardziej radyklaną prognozę przedstawił Goldman Sachs. Zdaniem analityków banku główna stopa wzrośnie z poziomu 8,5 proc. do 40 proc. Z kolei Bank of America spodziewa się podwyżki do poziomu 25 proc., a Deutsche Bank do 20 proc.

