Autostrada A2 na sprzedaż. Sebastian Kulczyk chce pozbyć się udziałów

Sebastian Kulczyk, syn Jana Kulczyka, może sprzedać autostradowe spółki Autostrada Wielkopolska (AWSA) oraz Autostrada Wielkopolska II (AWSA II). Jak zauważa „Puls Biznesu", Sebastian Kulczyk kończy infrastrukturalny projekt rozpoczęty ponad 30 lat temu przez ojca, Jana Kulczyka. Sebastian Kulczyk przejął zarządzanie aktywami autostradowymi w wyniku podziału majątku z siostrą Dominiką po śmierci ojca w 2015 roku.

Kto kupi udziały Kulczyka?

Komisja Europejska analizuje teraz możliwość zakupu udziałów przez francuskiego partnera – fundusz Meridiam. Jak podaje Gazeta, Bruksela opublikowała notatkę, z której wynika, że otrzymała zgłoszenie koncentracji. Zgodnie z nim – jak pisze „Puls Biznesu" – Meridiam SAS zamierza pośrednio nabyć 100 proc. udziałów w firmie KI One (dawniej Kulczyk Holding), do której należy 23,8 proc. akcji AWSA i 40 proc. akcji AWSA II. Obecny udział Meridiama w tych spółkach to odpowiednio 26,3 i 40 proc. – Oprócz AWSA i AWSA II fundusze z francuskiej grupy kupią akcje spółki Autostrada Eksploatacja, odpowiadającej za utrzymanie trasy A2, oraz budowlanej A2 Route – pisze gazeta.

AWSA przed 20 laty oddała do użytku pierwszy prywatny odcinek A2 od Konina do Wrześni, a następnie dalej do Nowego Tomyśla, z kolei spółka AWSA II zbudowała betonowy – od Nowego Tomyśla do Świecka. Utrzymaniem odcinków AWSA i AWSA II zarządza Autostrada Eksploatacja.

Wartości transakcji nie upubliczniowo, dziennik podaje jednak, że z nieoficjalnych informacji wynika, że może sięgnąć ona 700 mln euro.

Sebastian Kulczyk znalazł się na siódmym miejscu na ubiegłorocznej liście najbogatszych Polaków, przygotowanej przez miesięcznik „Forbes". Jego majątek szacowany jest na 6,4 mld zł.

