Internauci zapytali premiera o zadłużenie Polski. Podał szacunkowe dane

Premier Mateusz Morawiecki wziął w środę udział w sesji Q&A na Facebooku. Jeden z internautów zapytał szefa rządu o to, ile wynosi zadłużenie Polski. Morawiecki oszacował, że „orientacyjnie jest to ok. 40 tys. zł na jednego Polaka".

Premier o zadłużeniu Polski

– Jest ono jednym z niższych, w proporcji do PKB w Europie, i takim, które spada w proporcji do PKB. W wielu krajach Europy to zadłużenie cały czas rośnie – podkreślił premier.

Według danych Ministerstwa Finansów Państwowy Dług Publiczny na koniec pierwszego kwartału tego roku sięgał ponad 1,2 biliona zł. To 38 proc. polskiego PKB – o 1,3 proc. mniej niż na koniec 2022 roku. Według Forum Obywatelskiego Rozwoju, które prowadzi działający „na żywo" licznik, dług publiczny wynosi obecnie ponad 1,6 biliona zł, co daje ponad 43 tys. zł na jednego Polaka. Organizacja zwraca uwagę, że mamy jeszcze 379 miliardów złotych długu poza kontrolą parlamentu.

Podczas wczorajszej sesji Q&A z internautami, premier pytany był również m.in. o kwestię wprowadzenia kryterium dochodowego w programie 500 plus. – Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby były kryteria dochodowe, ale jestem często przekonywany, także przez panią minister Maląg, że brak tych kryteriów oznacza prostotę programu. Dlatego na razie w programie 500 plus, ani w przyszłym 800 plus, takich kryteriów nie planujemy – zadeklarował szef rządu.

„Chcemy kontynuować obniżanie podatków"

W trakcie sesji pojawiło się również pytanie, czy w przypadku wygranej Prawa i Sprawiedliwości w jesiennych wyborach parlamentarnych, 23 proc. stawka VAT zostanie obniżona, np. do 19 proc. – Jeżeli będziemy dalej rządzić, wyborcy nam zaufają, to chcemy dalej kontynuować obniżanie podatków, ale także upraszczanie, optymalizację podatkową od strony podatnika tak, żeby jak najprostsze było korzystanie z systemu podatkowego – odpowiedział Morawiecki.

