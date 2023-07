Obniżka stóp procentowych przed wyborami to działanie polityczne? Iwona Duda mówi o niezależności RPP

– Dochodzenie do celów inflacyjnych we wszystkich głównych gospodarkach na świecie jest dość oddalone w czasie. Jeżeli popatrzymy na USA czy strefę euro, to według prognoz tamtych banków centralnych na koniec roku 2025 inflacja będzie przekraczać nieznacznie ich cele inflacyjne. Większość banków przyjmuje strategię stopniowego dochodzenia do celu inflacyjnego – powiedziała w rozmowie z serwisem Business Insider Iwona Duda, członkini Rady Polityki Pieniężnej.

Obniżka stóp procentowych przed wyborami będzie gestem politycznym?

Została też zapytana, czy nie obawia się, że jeśli Rada obniży stopy procentowe we wrześniu, to zostanie to odebrane jako wyraz wsparcia dla ekipy rządzącej, a tym samym Rada wpisze się w działania polityczne. Zwróciła uwagę, że wśród ekspertów już od pewnego czasu toczy się dyskusja, kiedy i w jakim stopniu nastąpi poluzowanie polityki monetarnej w Polsce.

– Za zupełnie niewłaściwe uznaję, że dyskusję o stopach procentowych wciąż próbuje się łączyć i ukierunkowywać w stronę polityki. Przecież zawsze mamy jakiś jakąś perspektywę wyborów, w krótszym czy dłuższym horyzoncie czasu. RPP jest ciałem niezależnym, każdy z członków autonomicznie podejmuje decyzje, na podstawie przesłanek merytorycznych, z pełną rozwagą i ostrożnością. Wiązanie naszych decyzji z kalendarzem politycznym jest zupełnie nieuzasadnione. RPP kieruje się jedynie ocenami merytorycznymi, tak działa i tak działać powinna – odpowiedziała dziennikarzowi BI.

Adam Glapiński o obniżce stóp procentowych

O tym, że obniżka stóp procentowych może mieć miejsce we wrześniu, mówił Adam Glapiński w trakcie konferencji prasowej po ostatnim posiedzeniu RPP. – Podczas ostatniego posiedzenia nie było dyskusji o obniżkach, nasz zespół analityczny mówi tylko, że inflacja na poziomie 7,5 proc. będzie pod koniec roku. Ja tylko marzę o tym, żeby we wrześniu inflacja była jednocyfrowa – powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że jeśli decyzja o obniżce zapadnie, to będzie ona minimalna.

– NBP nie podejmuje gwałtownych decyzji, zawsze to 0,25 proc. nam się podoba. Gospodarka nie lubi szoków, jeśli jest stały trend, my rynku nie lubimy zaskakiwać. Nic pochopnie nie zrobimy – powiedział.

Stopy procentowe od dziesięciu miesięcy bez zmian

Podczas lipcowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To dziesiąta z rzędu decyzja o utrzymaniu wysokości stóp, choć tym razem rada jasno zakomunikowała, że cykl podwyżek się zakończył. Jak powiedział podczas piątkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński, jeśli inflacja zejdzie do jednocyfrowego poziomu, a prognozy jednoznacznie będą wskazywać na dalsze spadki, przyjdzie czas na obniżki stóp.

