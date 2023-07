Mimo obaw dzielimy się swoimi danymi. Liczymy na korzyści

Wyniki badania EY, których szczegóły przedstawia „Rzeczpospolita" pokazują, że aż 80 proc. Polaków obawia się sprzedaży ich danych osobowych przez firmy stronie trzeciej. Mimo to 56 proc. podaje je, gdy oznacza to łatwiejsze zakupy online. Zbliżony odsetek respondentów czyni to, gdyż chce otrzymywać rekomendację nowych produktów.

Rozdwojenie jaźni

Gazeta zwraca uwagę na wyraźne rozdwojenie jaźni – z jednej strony coraz częściej korzystamy z nowych rozwiązań (streaming wideo czy radio online), z drugiej strony blisko dwie trzecie Polaków deklaruje, że nie czuje potrzeby nadążania za najnowszymi trendami w technologii. 72 proc. ankietowanych przyznaje, że boi się bycia szpiegowanym poprzez urządzenia aktywowane głosem, a niemal 80 proc. kradzieży tożsamości.

– Konsumenci oczekują jak najlepiej dopasowanych ofert, a marki robią wiele, aby im je dostarczyć. Cały proces opiera się jednak na danych. Muszą być one pozyskiwane w sposób etyczny, a następnie przechowywane i wykorzystywane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa – komentuje Michał Kopyt, lider ds. inżynierii cyfrowej w EY Polska, cytowany przez dziennik.

„Rzeczpospolita" zwraca jednak uwagę, że na przestrzeni ostatniego roku (między majem 2022 roku a marcem br.) wyraźnie zmniejszył się (o 8 pkt proc. – do 54 proc.) odsetek konsumentów deklarujących chęć udostępnienia danych, aby otrzymać spersonalizowane oferty i promocje.

Znikoma liczba Alertów BIK

– 91 proc. dorosłych Polaków potwierdza w badaniach, że bezpieczeństwo ich danych osobowych jest dla nich bardzo ważne – mówi Marcin Gozdek, dyrektor Rynku Detalicznego, BIK. – Jednak tylko kilkaset tysięcy osób ma uruchomione Alerty BIK – usługę SMS-ów, które ostrzegają o próbie wyłudzenia naszych danych. Dzięki nim mamy szansę zapobiec wyłudzeniu albo bardzo szybko poinformować odpowiednie instytucje, że doszło do wyłudzenia – dodaje.

