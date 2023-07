Mamy najnowsze dane dotyczące 500 plus. Rodzice wykazali się sumiennością

Pod koniec maja zakończył się dotychczasowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus". Wnioski w ramach nowego okresu (wystartował w czerwcu, zakończy się w maju przyszłego roku) można było składać od 1 lutego br. Ich złożenie w odpowiednim terminie, to gwarancja dalszej wypłaty rządowego świadczenia na wszystkie dzieci w rodzinie, które nie ukończyły 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

500 plus. Kiedy przepadają pieniądze?

„Odpowiedni termin" upłynął 30 czerwca. Rodzinom, które do tego czasu nie złożyły wniosku przepadły pieniądze, a ewentualne dalsze wypłaty będą się należały dopiero od miesiąca wystąpienia o nie. W praktyce oznacza to, że jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu, to nie dostanie 500 zł za czerwiec, a pieniędzy za kolejne miesiące może spodziewać się dopiero od 30 września.

Wnioski o 500 plus można obecnie składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów: platformy PUE ZUS, portalu informacyjno-usługowego [email protected] (empatia.mpips.gov.pl) lub bankowości elektronicznej.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ZUS prowadzi w formie elektronicznej.

W tym roku rodzice nie zwlekali z wnioskami o wypłatę 500 plus. – Pierwszego dnia licząc tylko do godziny 14. złożono 270 tys. wniosków na wypłatę świadczenia – informowało naszą redakcję Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Ile złożono wniosków?

Liczba ta z tygodnia na tydzień rosła. Zapytaliśmy resort rodziny i polityki społecznej o to, ile ostatecznie złożono wniosków o świadczenie. – Do końca czerwca, na nowy okres świadczeniowy złożono wnioski, które dotyczyły ponad 7 mln dzieci – podaje nam Wydział Prasowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Z danych ZUS, które przytacza ministerstwo wynika, że „w ostatnim miesiącu (maj br.) poprzedniego okresu świadczeniowego (2022-2023), świadczeniem wychowawczym objętych było 6 931 tys. dzieci". Wspomniana liczba wniosków, dotycząca ponad 7 mln dzieci – jak zaznacza resort – dotyczy wszystkich wniosków, które „nadal są rozpatrywane".

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko w wieku 18 lat. Zmiany nastąpiły w lipcu 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko. Obecnie trwają prace nad waloryzacją świadczenia do kwoty 800 zł. Podwyżka ma nastąpić wraz z początkiem 2024 roku.

