Sejm nie zajmie się dziś 800 plus? Gorzkie słowa Maląg pod adresem Senatu

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była w piątek gościem „Sygnałów dnia" w Pierwszym Programie Polskiego Radia. Tematem rozmowy była m.in. ustawa waloryzująca 500 plus do kwoty 800 zł. Według Maląg uchwała Senatu w tej sprawie najprawdopodobniej nie trafi dzisiaj do Sejmu. Minister zarzuciła opozycji, że opóźnia prace nad wdrożeniem ustawy.

Sejm nie przegłosuje dziś 800 plus? Maląg krytykuje opozycję

– My oczekujemy w Sejmie dzisiaj na uchwałę Senatu 800 plus i taki był plan, że dzisiaj będzie ta uchwała Senatu głosowana w Sejmie. Najprawdopodobniej nie trafi do Sejmu dzisiaj, a więc to pokazuje całą drogę opozycji, jak to wspiera politykę prorodzinną – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– Kiedy po ulu PiS prezes Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana świadczenia 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów i dla dzieci, a także darmowe częściowo autostrady, wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego, a więc chcieli z tego, co pamiętam, od 1 czerwca waloryzować świadczenie 500 plus i cała karuzela tak naprawdę kuglarstwa, które uprawiają każdego dnia i teraz jest to sprawdzam – dodała.

Maląg zadeklarowała, że ustawa ws. 800 plus będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku. – To dobrze przemyślana i przeanalizowana zmiana tego świadczenia – podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej.

Maląg o terminie wypłat 14. emerytury

Przed tygodniem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą na stałe 14. emeryturę. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreślała w wywiadzie dla Polskiego Radia, że to "kolejny komponent wsparcia finansowego w polityce senioralnej". Maląg przypomniała, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia będzie wynosić minimum minimalnej emerytury, a termin będzie określała Rada Ministrów w rozporządzeniu do 31 października.

– W tym roku zakładamy, że porównywalnie jak w ubiegłym roku będziemy to świadczenie wypłacać gdzieś w miesiącu wrześniu – powiedziała Maląg.

Minister rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że celem 14. emerytury jest „wsparcie seniorów z najniższymi emeryturami i rentami", stąd kryterium dochodowe w wysokości 2900 zł. Osoby pobierające świadczenie do tej kwoty otrzymają „czternastkę" w pełnej wysokości (1588 zł brutto), dla pozostałych przewidziano mechanizm „złotówka za złotówkę".

