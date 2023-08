Susza obniża prognozy zbiorów niektórych zbóż. Problem ten nie omija Polski

Żniwa w pełni. Według prognoz Departamentu Rolnictwa USA zbiory zbóż w Europie oraz innych regionach świata w sezonie 2022/2023 mogą osiągnąć 2,746 mld ton, a w sezonie 2023/2024 zbiory mają osiągnąć rekordowe 2,831 mld ton. Wzrosnąć ma także konsumpcja, choć jej poziom prawdopodobnie nie przekroczy oczekiwanych zbiorów.

Susza obniża prognozy zbiorów niektórych zbóż

Choć powyższe dane mogą napawać optymizmem, to sucha i gorąca pogoda przyczyniają się do redukcji plonów niektórych zbóż i innych roślin uprawnych. MARS (Europejska agencja monitorowania upraw) obniżyła prognozy dotyczące zbiorów, zwłaszcza w przypadku jęczmienia jarego i słonecznika. Z danych, które przytacza serwis agrofakt.pl wynika, że dla jęczmienia jarego prognoza jest obecnie o 14 proc. niższa od średniej z pięciu lat, co uzasadniono pogorszeniem wyników w Danii, Szwecji, Finlandii i krajach bałtyckich.

Wysokie temperatury szczególnie dotknęły południe Półwyspu Iberyjskiego i północne Włochy, w których temperatury na ogół wahały się od 30 do 40°C. Dramatyczna syytuacja jest w Hiszpanii, która zmaga się z suszą kolejny rok. Z ostatnich szacunków wynika, że łączne zbiory zbóż wyniosą 14,5 mln ton. To o prawie 4 mln ton mniej niż w suchym roku 2022 i ok. 10 mln ton mniej niż w dwóch poprzednich latach. Portal zwraca uwagę, że z tak trudną sytuacją hiszpańscy rolnicy nie mieli do czynienia od blisko 20 lat, kiedy to w 2005 roku zebrali 13,5 mln ton. Sytuacja ta spowodowała, że Hiszpania stała się największym importerem zbóż w Unii, odpowiadając za 70 proc. unijnego importu zboża.

Susze dotykają niemal całą Europę. MARS odnotował znacznie suchsze niż zwykle warunki m.in. w Czechach, Austrii, północno-wschodniej i połodniowej Francji, Danii, Szwecji i Finlandii. Susze odnotowano także w większości krajów nadbałtyckich, dużej części Niemiec, wschodniej Rumunii, oraz w Polsce.

Prognozy dla Polski

Komisja Europejska majowe prognozy zbiorów zbóż w Polsce szacowała na 33,8–35,3 mln ton. Według szacunków Copa-Cogeca zbiory zbóż w naszym kraju będą niższe od wielkości, które prezentowano w maju. Zdaniem organizacji wielu rolników nie będzie w stanie pokryć kosztów produkcji w tym roku. Sytuacja taka będzie miała miejsce nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej.

