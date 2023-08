Ministerstwo przedstawiło dane dotyczące sprzedaży obligacji w lipcu. Gorzej niż w czerwcu

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 5.629 mln zł. To wynik gorszy niż w czerwcu, kiedy to resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe za 6.107 mln zł, w maju było to 2.437 mln zł, w kwietniu zaś 2.370 mln zł.

Wyniki sprzedaży obligacji w lipcu. Szczegółowe dane

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za lipiec wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1023) – 59,1 mln zł,



1-roczne (ROR0724) – 2.100,0 mln zł,



2-letnie (DOR0725) – 192,3 mln zł,



3-letnie (TOS0726) – 775,3 mln zł,



4-letnie (COI0727) – 2.057,1 mln zł,



10-letnie (EDO0733) – 409,3 mln zł.



Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 1-roczne – ROR. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.100,0 mln zł (37 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie – COI (37 proc.), ze sprzedażą w kwocie 2.057,1 mln zł i 3-letnie – TOS (14 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (7 proc.) i 2-letnie – DOR (3 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (1 proc.).

Ponad 36 mln zł na obligacje 500 plus

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu 500 plus przeznaczono kwotę 36,1 mln zł.

Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus", które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci świadczenia mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

