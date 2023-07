Ministerstwo zachęca do zbierania paragonów. „Nie daj się oszukiwać"

Ministerstwo Finansów zachęca Polaków, by zbierali paragony za zakupione towary i usługi. Są one - jak podkreśla resort - potwierdzeniem, że podatek trafił do budżetu państwa a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.

– Weź paragon – nie daj się oszukiwać i wspieraj uczciwą konkurencję – zachęca Ministerstwo Finansów w wydanym dziś komunikacie. Ministerstwo o znaczeniu paragonów dla gospodarki Resort zwraca uwagę, że paragony ułatwiają nam zgłoszenie reklamacji, porównanie cen i sprawdzenie, czy transakcja została prawidłowo rozliczona. W komunikacie podkreśono, że paragony mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować. Zdarza się również, że porzucone paragony służą także „jako podkładki” do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzaniapodatku VAT. – Wydanie paragonu w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale także dla nas wszystkich. Paragon jest potwierdzeniem, że podatek trafił do budżetu państwa a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy – zaznacza ministerstwo. Resort podkreśla, że w sytuacji gdy przedsiębiorca zatai, że odbyła się transakcja i nie wystawi paragonu, to kwotę podatku VAT będzie mógł schować do kieszeni i tym samym nie trafi ona do budżetu państwa. Co więcej, w ten sposób „zaoszczędzi” też na podatku dochodowym. – Takie postępowanie jest nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek w cenie towaru lub usługi, i względem wszystkich obywateli. Budżet państwa to przecież pieniądze nas wszystkich – stwierdza ministerstwo. – Nieuczciwy przedsiębiorca będzie też bardziej konkurencyjny niż ten, który rzetelnie płaci podatki. Biorąc paragon, wspieramy uczciwą konkurencję na rynku – dodaje. Jeśli nie otrzymamy paragonu, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić, należy zgłosić to: w urzędzie skarbowym,



przez całodobowy, bezpłatny telefon interwencyjny 800 060 000,



na e-mail: [email protected],



przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony – więcej informacji na stronie podatki.gov.pl.

Kto nie musi wydawać paragonu? Ministerstwo przypomina, że choć obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i usługi osobom fizycznym, to jest lista podmiotów, które nie muszą rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawać paragonów. Są to: rolnicy ryczałtowi, jeśli sprzedają produkty pochodzące z własnej działalności rolniczej (podatek płacą w wysokości zależnej od posiadanej ziemi uprawnej);



właściciele sklepów internetowych, jeśli zapłatę otrzymują wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i dostarczają zakupione u nich towary przez pocztę lub firmy kurierskie;



sprzedający produkty i usługi, jeśli ich roczna sprzedaż osobom fizycznym nie przekracza 20 tys. zł (zwolnienie to nie dotyczy wielu branż. Bez względu na wysokość obrotów paragony fiskalne zawsze muszą wystawiać np. sprzedawcy m.in. papierosów, komputerów, perfum, gazu płynnego, a także usług – np. taksówkarskich, fryzjerskich, kosmetycznych czy gastronomicznych).

