Zmiany w podatkach. Ministerstwo wycofuje się z kontrowersyjnego projektu

„Do wykazu prac legislacyjnych rządu nie zostały wpisane zmiany w Ordynacji podatkowej. Taki projekt nie będzie procedowany” – poinformowało we wtorek ministerstwo finansów, odnosząc się do projektu zmian w ordynacji podatkowej. Informację potwierdził na Twitterze przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. „Cała histeria związana z projektem, który nawet nie był rozpatrywany na Zespole Programowania Prac Rządu jest po prostu niedorzeczna” – napisał.

Kontrowersyjne zmiany

Projekt zmian w ordynacji podatkowej trafił do konsultacji w połowie czerwca. Przewidywał m.in. wprowadzenie nowych przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy urząd celno-skarbowy podejmie kontrolę celno-skarbową.

Według obowiązujących przepisów do zawieszenia biegu przedawnienia dochodzi dopiero po wszczęciu postępowania celno-skarbowego i skierowaniu sprawy do sądu. Zdaniem ekspertów zmiana w tym zakresie mogłaby doprowadzić do sytuacji, w których kontrola wszczynana byłaby tuż przed zakończeniem okresu przedawnienia, co działałoby na niekorzyść podatników.

Uderzenie w jednoosobowe firmy

Za sprawą zmian skarbówka miała zyskać także uprawnienia do blokowania kont nie tylko firmowych, ale też prywatnych, należących do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W projekcie nazwano taką blokadę „wstrzymaniem czynności”, co oznacza – według uzasadnienia projektu – czasowe ograniczenie korzystania i dysponowania wartościami majątkowymi będącymi przedmiotem czynności prawnej i faktycznej.

Jak mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Ewa Guerri, doradca podatkowy w Accreo, możliwość blokowania również prywatnych kont może być nadmiernym wkraczaniem w prywatne życie obywateli. – W ten sposób osobom samozatrudnionym pogorszy się sytuacja w porównaniu z osobami wykonującymi tę samą pracę na etacie. W tym ostatnim przypadku władze skarbowe nie mają bowiem tak daleko idących uprawnień jak zablokowanie konta w systemie STIR – podkreśla ekspertka, dodając, że jest to jedna z tych zmian zawartych w obecnej propozycji nowelizacji ordynacji podatkowej, które znacząco pogarszają sytuację podatników.

