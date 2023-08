Bankomaty zafarbują banknoty. System ma odstraszać złodziei

23 września 2023 roku wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek zabezpieczenia banknotów w bankomatach systemami neutralizacji znaków pieniężnych IBNS – czyli farbowania ich w razie zniszczenia bankomatu i próby kradzieży pieniędzy z kasetki maszyny.

Zabezpieczenia bankomatów. Operatorzy prosili o wydłużenie czasu

Obowiązek zainstalowania nowej funkcji dotyczy mniej więcej 40 proc. bankomatów w kraju. Zasady zabezpieczania określone zostały w rozporządzeniu MSWiA z dnia 15 września 2021 roku, ale to najwyraźniej zbyt krótki czas, by operatorzy bankomatów przygotowali się do zmiany. Za miesiąc może się okazać, że nie udało się osiągnąć zakładanego wyniku. Operatorzy poprosili zresztą o wydłużenie czasu na dostosowanie się do zmian, ale ich argumenty nie zostały uznane przez resort administracji.

— Prace nad dostosowaniem się do rozporządzenia trwają. Lepiej to wygląda w bankach komercyjnych, dużo gorzej w spółdzielczych. Nie mogę zdradzać szczegółów dotyczących tego, jaki odsetek bankomatów już spełnia wymagania rozporządzenia w zakresie IBNS — powiedział w rozmowie z Business Insiderem Krzysztof Kołodziejczyk, prezes firmy Talemax i wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki.

Niechęć ze strony operatorów bankomatów wynika głównie z bardzo wysokich kosztów wdrożenia zabezpieczeń. Rodzi to obawy, że w celu ograniczenia kosztów operatorzy zlikwidują część maszyn, zwłaszcza w miejscowościach, w których mieszka najmniej użytkowników bankomatów, a więc na wsiach. Czy biorąc to pod uwagę, warto wprowadzać środki zabezpieczenia? Napady na bankomaty stają się coraz rzadsze.

W braku zabezpieczeń liczba napadów może wzrosnąć

Na pytanie to próbował odpowiedzieć autor Portalu Bankowości Spółdzielczej. Zwrócił uwagę, że przykłady innych krajów pokazują, że sytuacja jest bardzo zmienna i liczba napadów może w krótkim czasie wielokrotnie wzrosnąć.

„Na przykład w Niemczech w ubiegłym roku miało miejsce ponad 500 napadów. W większości dokonano je z użyciem materiałów wybuchowych, powodujących bardzo duże straty. Żeby ograniczyć to zjawisko zwiększono liczbę instalacji IBNS. Takie działania po pewnym czasie mogłyby spowodować przeniesienie się grup przestępczych napadających na bankomaty do Polski. A wtedy zastosowanie zabezpieczeń IBNS będzie bardzo skutecznym środkiem w przeciwdziałaniu rabunkom” – wyjaśnia autor.

Szacuje się, że dostosowanie bankomatu do nowych przepisów to koszt 20 tys. zł na jedno urządzenie. Sumarycznie więc zmiany pochłoną ponad ćwierć miliarda zł.

Nie można wykluczyć błędów systemu, a więc sytuacji, w której klient wyjmie z bankomatu zabarwione pieniądze, pomimo że nie doszło do ataku – systemy mogą być bowiem zbyt czułe. Gdy do tego dojdzie, klient może wymienić uszkodzony banknot w lokalnym oddziale NBP. Biorąc pod uwagę, że oddziały takie znajdują się tylko w miastach wojewódzkich, może to się łączyć z dodatkowymi trudnościami.

56 proc. Polaków korzysta z bankowości internetowej

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwracają uwagę, że odsetek osób korzystających z bankowości on-line rośnie z roku na roku. Być może jest to związane z chęcią uniknięcia przez klientów części opłat.

W Polsce w ostatnich 15 latach zaobserwowano ponad trzykrotny wzrost – piszą analitycy w niedawnym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Dla porównania: w 2007 r. użytkownikami e-banków było 13 proc. osób. W ubiegłym roku liczba osób korzystających w Polsce z bankowości on-line sięgnęła 56 proc. Odsetek ten był o 4 proc. niższy niż średnio w Unii Europejskiej (60 proc.) – wyjaśniono.

Czytaj też:

Bankomaty utrudnią życie przestępcom. Już dziś część urządzeń ma tę funkcjęCzytaj też:

Napady na bankomaty w Europie. Dokonują ich profesjonalne gangi