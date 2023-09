Inflacja w Niemczech. Jest niewielki spadek

Niemiecki urząd statystyczny Destatis podał ostateczne dane dotyczące sierpniowej inflacji w Niemczech. W poprzednim miesiącu inflacja konsumencka wyniosła 6,1 proc. rok do roku. To odczyt zgodny z przedstawionymi pod koniec sierpnia wstępnymi danymi, a zarazem nieco wyższy niż prognozowali eksperci (6 proc.).

Inflacja w Niemczech. Spadki i wzrosty

Przypomnijmy, że inflacja CPI w Niemczech wyniosła w lipcu 6,2 proc. rok do roku, a w czerwcu 6,4 proc. w ujęciu rocznym, co było przerwaniem korzystnego trendu, po tym jak przez wcześniejsze cztery miesiące Berlin mógł poszczycić się hamowaniem wzrostu cen (w lutym odnotowano 8,7 proc., zaś w maju 6,1 proc.). Szczyt inflacji konsumenckiej przypadł w Niemczech jesienią zeszłego roku (osiągnęła poziom 8,8 proc.).

Z kolei inflacja HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych), czyli wskaźnik bazujący na ujednoliconych koszykach (pozwalający porównywać inflację między poszczególnymi państwami) spadła z 6,5 proc. w lipcu do 6,4 proc. w sierpniu. W ujęciu miesięcznym HICP spadł do 0,4 proc. z 0,5 proc. Oba parametry są zgodne ze wstępnymi odczytami.

Niemiecki urząd statystyczny podaje, że w minionym miesiącu głównymi źródłami inflacji w ujęciu rocznym były ceny energii (8,3 proc. w porównaniu do 5,7 proc. w lipcu, głównie chodzi o energię elektryczną, ale lekko podrożały także paliwa) i żywności (9 proc., tak samo jak w lipcu). Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen energii i żywności, wyniosła 5,5 proc. rok do roku, podobnie jak w lipcu.

Jak niedawno informowaliśmy, ostatnie prognozy Instytutu Ifo wskazują, że średnioroczna inflacja w Niemczech osiągnie w tym roku poziom 5,8 proc., zaś w przyszłym roku spadnie do poziomu 2,1 proc. Jeśli zaś chodzi o inflację bazową, to Ifo przewiduje, że w tym roku wzrośnie ona do poziomu 6 proc., a w 2024 roku nastąpi spadek do 3 proc.

