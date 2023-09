Minimalna stawka godzinowa w Niemczech wzrośnie. Polacy mają powody do zazdrości

Wraz z początkiem przyszłego roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech będzie wynosić 12,41 euro brutto za godzinę. Obecnie jest to 12 euro brutto za godzinę. Nasi zachodni sąsiedzi są obecnie drugi krajem w Unii Europejskiej z najwyższym wynagrodzeniem minimalnym (liderem pod tym względem jest Luksemburg). Serwis dlahandlu.pl przypomina, że zgodnie z niemieckimi przepisami oprócz płacy minimalnej przysługują dodatki za pracę w nocy, dni świąteczne czy w trudnych warunkach.

Minimalna stawka godzinowa. Niemcy a Polska

W 2025 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do kwoty 12,82 euro brutto za godzinę. Związkowcy oczekiwali, że będzie to 14 euro brutto.

Szacuje się, że obecnie około 6 milionów pracowników w Niemczech (15 proc.) jest zatrudnionych w sektorze niskich płac, co oznacza, że zarabiają mniej niż 12,76 euro za godzinę.

Płaca minimalna na poziomie 12,41 euro brutto oznacza, że od 2024 roku nasi sąsiedzi będą zarabiać równowartość ok. 57 zł brutto. Tymczasem przedstawiony w sierpniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w przyszłym roku zakłada, że od stycznia najniższa krajowa wzrośnie do 4242 zł, a od lipca do 4300 zł (dwukrotny wzrost płacy minimalnej ma związek z wysoką inflacją). Jeśli proponowane przez rząd stawki zostaną utrzymane, wówczas od stycznia 2024 roku stawka godzinowa wynosić będzie 27,70 zł brutto, a od lipca 28,10 zł brutto. To dwukrotnie mniej niż stawka oferowana w Niemczych.

Wirtualna Polska przypomina, że w 2021 roku Polska zajęła w Europie trzecie od końca pod względem przeciętnych zarobków. Niższe wynagrodzenia od nas mieli tylko Rumuni i Bułgarzy. Niewiele wyższe pensje pobierali Słowacy i Chorwaci.

