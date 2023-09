Bezpieczny Kredyt 2 proc. w ofercie mBanku. Korzystniejsze warunki dla jednej grupy

14 września mBank dołączył do listy banków oferujących Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, na lepszą ofertę będą mogli liczyć klienci pożyczkodawcy, w przypadku pozostałych będzie drożej. Aktywni klienci mBanku otrzymają oferty pomiędzy 2,15 proc. a 2,45 proc. Jeśli zaś zdecydują się na budowę domu, który spełnia podwyższone kryteria energooszczędności, będzie to nawet mniej niż tytułowe 2 proc. Z kolei osoby, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie były aktywnymi klientami banku po uwzględnieniu dopłat, zapłacą od 3,5 proc. do 3,8 proc.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. w mBanku. Dla kogo mniej niż 2 proc?

– Oferta jest skierowana do wszystkich, ale nasi klienci otrzymają korzystniejszą. Stosujemy taką zasadę od lat. Koncentrujemy się na osobach, które aktywnie korzystają z rachunku lub mają u nas inny kredyt. Klienci najbardziej aktywni, o odpowiednich wpływach na konto, otrzymają ofertę najniższych cen, klienci z nieco niższymi dochodami i mniejszą aktywnością nieco droższą. Na przykład, jeśli nasz klient spełnia odpowiednie kryteria i dodatkowo kupi nieruchomość spełniającą podwyższone wymagania ekologiczne, może liczyć na oprocentowanie 1,95 proc., czyli nawet niżej niż tytułowe 2 proc. Jeśli zdecyduje się na mieszkanie, które tych norm nie spełnia dostanie obecnie ofertę 2,15 proc. – podkreśla cytowany przez gazetę Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika prasowego mBanku.

– Klient zewnętrzny, który nie ma z nami relacji, otrzyma ofertę droższą. Obecnie różnica wynosi 1,35 pkt proc. Dotyczy to zarówno programu Bezpieczny kredyt, jak i każdej innej, standardowej hipoteki – dodaje.

Bank wymaga minimum 20 proc. wkładu własnego, ale nie może on być wyższy niż 200 tys. zł. Wkładem własnym może być działka. Wówczas, żeby otrzymać kredyt z dopłatą, jej wartość wraz z kwotą kredytu nie może przekraczać miliona złotych.

Prawie 50 tys. wniosków

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. został uruchomiony na początku lipca br. Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował kilka dni temu, że w ciągu pierwszych dziesięciu tygodni działania programu złożono 47 607 wniosków kredytowych i zawarto 7 682 umów na łączną kwotę ok. 2,917 mld zł. Średnia kwota kredytu to 379 666 zł.

