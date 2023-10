Zamrożone rosyjskie aktywa na pomoc Ukrainie? Chce tego Wielka Brytania

Jeremy Hunt, kanclerz skarbu (odpowiednik naszego ministra finansów) w rządzie Wielkiej Brytanii powiedział, że ministrowie finansów na całym świecie dyskutowali, co jeszcze – poza sankcjami – mogą zrobić, aby przeszkodzić Rosji w finansowaniu wojny z Ukrainą.

– To nielegalna wojna – powiedział brytyjski kanclerz skarbu, cytowany przez BBC. – Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby mieć pewność, że Rosja nie będzie mogła w dalszym ciągu jej finansować – dodał.

Rosyjskie aktywa na pomoc Ukrainie?

W przemówieniu na dorocznej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Marakeszu Hunt powiedział, że ministrowie finansów niektórych z największych gospodarek świata – G7 – dyskutowali, czy rosyjskie aktywa państwowe „mogłyby zostać wykorzystane do finansowania obronności Ukrainy”.

– Musimy zrobić wszystko, aby mieć pewność, że Putin w końcu będzie wiedział, że nie będzie mógł sobie pozwolić na tego rodzaju agresję – powiedział Hunt.

W czwartek grupa G7 oświadczyła, że zbada, w jaki sposób opodatkować zyski z zajętych rosyjskich aktywów, aby wesprzeć Ukrainę „zgodnie z obowiązującym prawem”.

BBC przypomina, że we wrześniu Hunt wraz z sekretarz skarbu USA Janet Yellen zasygnalizowali poparcie dla planu Unii Europejskiej dotyczącego podatku od nieoczekiwanych zysków generowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa. Na początku roku USA rozważały wykorzystanie samych aktywów do pokrycia kosztów militarnych Ukrainy, ale zdecydowały, że nie byłoby to legalne.

Hunt podkreślił wczoraj, że Wielka Brytania „zawsze zawsze będzie działać w ramach prawa międzynarodowego, ale G7 zwróciła się do banków centralnych o rozważenie, co można zrobić, ponieważ mamy całkowitą pewność, że jest to nielegalna wojna i ta wojna jest sprzeczna z prawem międzynarodowym”.

Ochronić świat przed zmęczeniem Ukrainą

Kanclerz skarbu powiedział, że wojna na Ukrainie przedłuża się bardziej niż oczekiwano i świat musi chronić się przed – jak to określił Hunt – „zmęczeniem Ukrainą”.

– Musimy być szczerzy wobec ludzi, że zajmie to trochę czasu i dlatego w międzyczasie musimy zachować szczególną ostrożność i ostrożność w zarządzaniu brytyjską gospodarką – podsumował Hunt.

