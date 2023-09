Chcą całkowitego zakazu palenia papierosów w Wielkiej Brytanii. To będzie rewolucja

Wielka Brytania chce zakazać całkowitego palenia papierosów? Komunikaty o delegalizacji tego typu używek coraz głośniej rozbrzmiewają w sieci. Jeśli takie zmiany weszłyby w życie, byłaby mowa o prawdziwej rewolucji na skalę światową. Od palenia uzależnione jest tysiące osób, a koncerny produkujące wyroby tytoniowe mają z tego ogromne zyski. Czy to możliwe, by nastał taki koniec?

Wielka Brytania chce skończyć z papierosami

Produkty, jakim są wyroby tytoniowe, od lat wzbudzają kontrowersje. W końcu naukowcy wiele razy udowadniali, że są szkodliwe dla zdrowia, uzależniają i najlepiej gdyby nie były stosowane. Okazuje się, że m.in. z tego powodu premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak rozważa stopniowe przygotowywanie kraju do wprowadzenia całkowitego zakazu papierosów dla następnego pokolenia.

Oczywiście nic nie wydarzy się z dnia na dzień. Aktualnie przygotowywane są różne rozwiązania prawne, zwiększające stopniowo wiek, od którego można kupować papierosy. Ostatecznie korzystanie z używek ma być całkowicie zdelegalizowane. Jak podaje The Guardian, Wielka Brytania myśli o najsurowszym zakazie nikotynowym, jaki istnieje na świecie.

To nie pierwszy taki pomysł. Nowa Zelandia wyprzedziła Anglię

Anglicy poczuli bardzo mocną inspirację poglądami Nowozelandczyków. Nowe prawo w Wielkie Brytanii ma być tworzone właśnie na wzór tego obowiązującego w Nowej Zelandii. Ten kraj jako pierwszy na świecie wprowadził tak surowy zakaz dotyczący papierosów. Już dziś wiadomo, że osoby urodzone po 1 stycznia 2009 roku, nie będą mogły kupić papierosów na terenie swojego państwa, nigdy w życiu. Wiek legalnego palenia regularnie jest zmniejszany, aż dojdzie się do całkowitego wygaszenia prawa do wyrobów tytoniowych.

Brzmi jak żart? Należy zwrócić uwagę, że podobne pomysły i plany dotyczą nawet Polski. Z niektórych danych wynika, że nasz kraj do 2050 roku może stać się miejscem wolnym od papierosów. Wielka Brytania wraca ze swoim pomysłem właśnie teraz m.in. ze względów politycznych – zbliżają się wybory zaplanowane pod koniec 2024 roku lub początek 2025 roku.

Nowy plan i program o nazwie „swap to stop” ma zachęcić do rzucania palenia i nakłonić ludzi do wyrabiania w sobie zdrowych nawyków. Zgodnie z oczekiwaniami władz, rządowy program może być zrealizowany do 2030 roku – wtedy kraj miałby zostać całkowicie wolny od dymu tytoniowego.

