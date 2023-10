Ministerstwo przedstawiło dane dotyczące budżetu. Wzrost wydatków

Ministerstwo Finansów przedstawiło dziś komunikat, w którym informacje o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień br.

Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) wyniosło:

dochody 373,8 mld zł, tj. 62,2 proc.



wydatki 390,4 mld zł, tj. 56,3 proc.



deficyt 16,6 mld zł, tj. 18,1 proc.



– Po sierpniu deficyt budżetowy przewidziany na cały 2023 r. został wykonany w 18,1 proc. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. (po nowelizacji) – podaje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień

Łączne dochody budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień br. wyniosły 373,8 mld zł i były wyższe o 28,7 mld zł (8,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Resort podaje, że dochody podatkowe wyniosły 328,5 mld zł. To o 13,1 mld zł (4,1 proc.) więcej niż w okresie styczeń-sierpień 2022 roku. Dochody z podatku VAT wyniosły 160,9 mld zł i były wyższe o ok. 9,8 mld zł (6,5 proc.) w stosunku do zeszłego roku. Ministerstwo zwraca uwagę, że analizując dane dotyczące wykonania VAT rok do roku należy uwzględnić efekt wciąż obowiązującej tarczy antyinflacyjnej. Dochody z akcyzy wyniosły natomiast 54,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,5 mld zł (4,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 roku. Niższe były za to dochody z podatku PIT, które wyniosły 46,7 mld zł, o 4,2 mld zł (8,2 proc.) mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Miało to związek – jak wskazuje resort – z obniżeniem stawki podatkowej w ubiegłym roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że w samym sierpniu dochody z PIT były wyższe o ok. 3 mld zł (46,8 proc.) w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku i wyniosły ok. 9,3 mld zł.

– Sierpień był pierwszym miesiącem, w którym zeszłoroczne wykonanie uwzględniało już zmiany wprowadzone od 1 lipca 2022 r. a zatem należy zakładać, że tak wysoka dynamika r/r utrzyma się w następnych miesiącach – przewiduje w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort podaje również, że dochody z podatku CIT wyniosły w okresie styczeń-sierpień br. 54,1 mld zł i były wyższe o ok. 4,3 mld zł (8,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-sierpień 2022 roku.

Wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 44,1 mld zł i było wyższe o ok. 15,6 mld zł (54,8 proc.) w porównaniu z zeszłym rokiem.

Wzrosły wydatki

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-sierpień br. wyniosło 390,4 mld zł. W stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku wydatki budżetu były wyższe o 72,8 mld zł (22,9 proc.).

