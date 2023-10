Za dwa miesiące święta. Brytyjczycy ograniczą wydatki

Jak wynika z danych instytutu GfK, wskaźnik zaufania do gospodarki wśród brytyjskich konsumentów zmalał w październiku do minus 30 pkt, z minus 21 pkt we wrześniu. To najgorszy wynik od trzech miesięcy.

Brytyjczycy wydadzą mniej na święta

– Tak duże pogorszenie wskazuje, że kryzys kosztów utrzymania i po prostu brak dość pieniędzy na związanie końca z końcem są nadal poważną dolegliwością dla wielu konsumentów — komentuje Joe Staton, dyrektor działu strategii wobec klientów w instytucie, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

Inflacja konsumencka wyniosła w Wielkiej Brytanii we wrześniu 6,7 proc. i – jak zauważa gazeta – była największa w gronie krajów rozwiniętych gospodarczo. Eksperci spodziewają się, że w październiku odczyt będzie jeszcze niższy z powodu mniej niekorzystnego porównania rocznych cen energii. Średnie koszty utrzymania są jednak nadal o ok. 17 proc. większe niż dwa lata temu.

Dziennik przytacza również inne dane, które wskazują, że minorowe nastroje wśród Brytyjczyków utrzymają się do Bożego Narodzenia. Mowa o badaniu PwC z którego wynika, że w związku z tym, że życie stało się droższe, blisko jedna trzecia respondentów zamierza wydać mniej na tegoroczne święta. Z tego grona 80 proc. ograniczy zakupy żywności i zaoszczędzi na energii, a 20 proc. przeznaczy więcej pieniędzy na raty kredytu hipotecznego albo na czynsz. Jedynie 18 proc. Brytyjczyków deklaruje, że wyda więcej na święta, a ponad połowa przewiduje taki sam budżet świąteczny jak rok temu.

– Klienci chcą chronić wydatki na rodzinę i szukać specjalnych okazji, są ostrożni, zaczęli już przygotowania do świąt. Jedna trzecia zamierza zrobić zakupy przed szczytowym okresem, wielu przyznaje, że chcą wydać mniej — podkreśla Lisa Hooker z działu producentów na rynek kosnumencki w PwC.

