CPK wybrało inwestora. Jest gotowy wyłożyć 8 mld zł

Przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod dużym znakiem zapytania. Politycy opozycji nigdy nie byli zwolennikami megalotniska w Warszawie, ale też nie zapowiadają stanowczo, że cała inwestycja zostanie wstrzymana – do tej pory wydano już wiele milionów złotych na wykup ziemi, plany, wynagrodzenia pracowników. Koalicja Obywatelska zapowiedziała ponowny audyt całej inwestycji i dopiero po zapoznaniu się z jego wynikami podejmie decyzję, czy kontynuować jedno z największych zadań, jakich podjął się rząd PiS.

CPK: wybrano oferenta w konkursie na inwestora strategicznego

Dopóki jednak nie ma nowego rządu, prace związane z budową trwają. Spółka CPK poinformowała o wyborze Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund (IFM) jako preferowanego oferenta w konkursie na inwestora strategicznego. „Decyzja została podjęta po kilkunastomiesięcznym procesie selekcji wśród prywatnych inwestorów. Rozmowy toczyły się w szerszym gronie kandydatów z Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku” – czytamy w komunikacie.

„Mamy inwestora, który chce wyłożyć do 8 miliardów złotych na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem! To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund” – napisał Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, na platformie X.

CPK uruchomił proces pozyskania inwestora w połowie 2022 r. Procedura zakończyła się 13 października tego roku podjęciem przez CPK decyzji o wyborze oferty Vinci Airports i IFM GIF)oferta francusko-australijska) jako najkorzystniejszej w konkursie na inwestora strategicznego w CPK.Lotnisko.

– CPK to nie jest megalomania. CPK to nie zagrożenie dla lotnisk regionalnych. CPK oznacza stworzenie środkowoeuropejskiego hubu pasażerskiego, a zarazem pozwala na sięgnięcie po gigantyczne dochody z lotniczego cargo, które dotychczas przechodziły Polsce koło nosa. Wejście do projektu CPK tak dużych i uznanych podmiotów jak Vinci i IFM to najlepszy dowód, że CPK jest projektemprzemyślanym i opartym na liczbach. On nie tylko napędzi polską gospodarkę, ale zagwarantuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji– skomentował informację o wskazaniu kontrahenta Marcin Horała.

Czym są Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund?

Vinci Airports (część Vinci Group) to prywatny operator lotnisk na świecie. Horała wyjaśnił, że firma zarządza dziś w rożnej formie ponad 70 lotniskami w 13 krajach i zatrudnia ok. 270 tys. pracowników. „Jest firmą o francuskim rodowodzie, acz aktualnie w strukturze właścicielskiej największą grupę stanowią udziałowcy instytucjonalni z USA” – wskazał.

Z kolei IFM Global Infrastructure Fund to fundusz inwestycyjny z Australii zarządzający aktywami o wartości ok. 143 mld dol., z czego ok. 64 mld dol. to inwestycje kapitałowe w infrastrukturę. Jest udziałowcem 17 lotnisk na świecie.

Ile ma kosztować CPK?

Krytycy mówią, że megalotnisko to przejaw megalomanii, na którą nas nie stać. Ile może kosztować część lotniskowa inwestycji (bo są też drogi i szybka kolej)? Spółka CPK zakłada, że nakłady budżetu państwa związane z budową i uruchomieniem lotniska CPK wyniosą ok. 9 mld zł (szacowana całkowita kwota lotniskowej części inwestycji to ok. 41 mld zł, z czego ponad 32 mld zł to wkład inwestorów prywatnych i finansowanie dłużne). Jednocześnie spółka obliczyła, że od połowy lat 30. dzięki CPK dodatkowe roczne dochody budżetu państwa z cła i VAT będą przekraczały 1 mld zł. „W ciągu pierwszych 32 lat działalności inwestycja CPK wygeneruje blisko 200 mld zł" – skomentował te wyliczenia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

Czytaj też:

Co dalej z CPK? Mieszkańcy chcą wstrzymania pracCzytaj też:

CPK, Izera. Kluczowe inwestycje PiS w rękach nowego rządu