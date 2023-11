Gdzie w Polsce najwyższe zarobki? Różnice między regionami wynoszą ponad 2 tys. zł

Z danych przedstawionych pod koniec października przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2022 roku wyniosło 6362, 90 zł brutto.

Najwyższe średnie zarobki na Mazowszu

Dziś poznaliśmy uszczegółowione dane w tej kwestii, z podziałem na regiony. Wskazują one, że pomiędzy poszczególnymi województwami wciąż istnieją znaczące różnice, jeśli chodzi o płace.

Nie zaskauje fakt, że najwyższe średnie zarobki występują w woj. mazowieckim, gdzie wynoszą 7508,56 zł brutto. Najniższe zarobki odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim i wynoszą 5427,81 zł brutto. To oznacza, że różnice w średnich zarobkach w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim to ponad 2 tys. zł brutto.

Jak zauważa Business Insider Polska, zarobki powyżej średniej krajowej – poza Mazowszem – występują jeszcze w województwach: dolnośląskim (6,562 zł), małopolskim (6,411 zł), oraz na Śląsku (6,388 zł). Próg 6 tys. zł przekroczono jeszcze na Pomorzu (blisko 6,3 tys. zł).

10 tys. zł za cztery lata?

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dążenia do tego, by średnia pensja Polaków wynosiła pod koniec obecnej kadencji parlamentu 10 tys. zł brutto.

– Na koniec tej kadencji chcemy zrobić wszystko, pomagać we wszystkich działaniach po to, by Polacy zarabiali przeciętnie 10 tys. zł brutto. To jest możliwe – powiedział premier podczas konferencji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Premier przekonywał, że w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy doszło do skokowego wzrostu dochodu Polaków.

Czytaj też:

Firmy oferują nietypowe widełki wynagrodzeń. Pensja zależy od rodzaju umowy, jaką wybierze pracownikCzytaj też:

Posłowie na Mazowszu. Oto lista parlamentarzystów