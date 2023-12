Neonet ogłasza upadłość. Dopiero co otworzył nowy sklep

Neonet to polska sieć sklepów, która została założona w 2003 roku we Wrocławiu. W ciągu tych 20 lat, w Polsce pojawiło się blisko 300 placówek pod tym szyldem, które stały się konkurencją dla innych popularnych sieci.

– Od pewnego czasu w sieci można było przeczytać doniesienia, że przedsiębiorstwo prowadzi wzmożone działania relokacyjne, jednakże jak możemy wnioskować po najświeższym wpisie w KRZ, te nie przyniosły oczekiwanego skutku – pisze serwis purepc.pl.

Neonet ogłasza upadłość

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych 30 listopada znalazł się wpis dotyczący „postępowania o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy". Serwis zwraca uwagę, że takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał, gdyż jeszcze pod koniec listopada otwarto nowy sklep tej sieci w Pasażu Kępińskim w Kępnie.

Portal przypomina jednak o wywiadzie, jakiego udzielił w czerwcu br. Andrzej Czarnecki, dyrektor rozwoju w sieci Neonet na Retailnet. Jak możemy w nim przeczytać, sieć otwierała dotychczas 20-25 sklepów rocznie i prowadziła działalność głównie w mniejszych parkach handlowych w porównaniu do konkurencji, która zajmowała duże centra handlowe. Czarnecki przyznał jednak, że sieć mierzy się z rosnącymi kosztami utrzymania i wzmożoną konkurencją z pozostałymi trzema dużymi graczami: Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD. Zapewne było to jedną z przyczyn prowadzących do relokacji sklepów w miejsca "bardziej atrakcyjne i optymalne z punktu widzenia biznesowego".

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie będą dalsze losy polskiej sieci elektromarketów. Jak informuje jednak lokalny serwis info-ketrzyn24.pl, klienci są już informowani o braku możliwości realizowania zamówień.

