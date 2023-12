Kwota wolna do podatku na razie nie wzrośnie? Tusk zabrał głos

W piątek rano w Senacie odbyło się spotkanie szefa Platformy Obywatelskiej z kandydatami na przyszłych ministrów w jego rządzie. Po spotkaniu odbył się briefing prasowy z udziałem prawdopodobnego przyszłego premiera.

Tusk o podwyżce kwoty wolnej

Jedno z pytań, jakie padło podczas briefingu dotyczyło podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Był to jeden ze „100 konkretów na 100 dni", przedstawionych przez Koalicję Obywatelską na początku września br. – Będę robił wszystko, aby 100 konkretów na 100 dni zrealizować w maksymalnym stopniu, biorąc pod uwagę fakt, że partie, które tworzą koalicję, mają w niektórych sprawach inny pogląd. Więc na pierwszy ogień pójdą nasze zobowiązania, które są zapisane w umowie koalicyjnej czterech partii, które będą tworzyły nowy rząd – powiedział Tusk.

– Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni [podwyżka kwoty wolnej] się nie zdarzy — dodał.

Z wypowiedzi Tuska wynika, że podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł mogłaby zatem nastąpić najwcześniej od 1 stycznia 2025 roku, bowiem PIT rozliczamy rocznie.

Z wyliczeń ekspertów, które przytacza Business Insider Polska wynika, że na podwyżce kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł najbardziej skorzystałyby osoby zarabiające od 7 tys. zł do 15 tys. zł brutto miesięcznie.

Deklaracja ws. wypłat 800 plus

Jak już informowaliśmy, prawdopodobny przyszły premier zadeklarował podczas konferencji zadeklarował, że "nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus". – 800 plus stanie się faktem. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu – powiedział Tusk.

Lider PO zapewnił, że w projekcie zagwarantowane są również środki na podwyżki dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

