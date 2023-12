Co nowy rząd zrobi z 800 plus? Ważna deklaracja Tuska

W piątek w Senacie odbyło się robocze spotkanie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z kandydatami na ministrów w jego rządzie. Podczas briefingu prasowego przyszły premier złożył jasną deklarację w sprawie świadczenia 800 plus.

Tusk o 800 plus

– Przyszły minister finansów zapewnił, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus – powiedział Tusk. – 800 plus stanie się faktem. Mamy to zagwarantowane w naszym projekcie budżetu. Jak wiecie, budżetu nie ma. Musimy to zaniechanie Morawieckiego naprawić – dodał.

Lider PO zapewnił, że są zagwarantowane środki na 800 plus, a także na podwyżki dla nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Terminy wypłat

Waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł od 1 stycznia 2024 roku została uchwalona przez poprzedni parlament. W ostatnich dniach Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zapewnił, że zmiana zostanie wdrożona „w sposób płynny". Pierwsze przelewy pojawią się na kontach rodziców i opiekunów 2 stycznia. W sumie będzie to 547 mln zł. Kolejne terminy wypłat – jak podała szefowa ZUS Gertruda Uścińska – to 4 i 7 stycznia. – W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł – poinformowała prezes ZUS.

Organ przypomina, że świadczenie w podwyższonej kwocie otrzymają osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w obecnym okresie świadczeniowym (rozpoczął się on w czerwcu br. i zakończy w maju przyszłego roku). W sprawie 800 plus nie trzeba składać żadnych wniosków – podwyżka zostanie wprowadzona automatycznie. O złożeniu wniosku trzeba będzie natomiast pamiętać w związku z kolejnym okresem świadczeniowym (potrwa od czerwca 2024 r. do maja 2025 r.). Dokumenty – tak jak w poprzednich latach – będzie można składać od 1 lutego przez PUE ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną.

