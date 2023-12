Prezydent o konflikcie w NBP. „Jestem zgorszony"

Od kilku tygodni trwa publiczny spór pomiędzy prezesem Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adamem Glapińskim a członkiem zarządu banku centralnego Pawłem Muchą.

Spór w NBP

Mucha przekonywał, że pod kierownictwem Glapińskiego dochodzi do rażących nieprawidłowości, m.in. nie wszyscy członkowie zarządu NBP mają dostęp do kopii protokołów posiedzeń RPP.

Przed tygodniem Mucha opublikował na platformie X (dawniej Twitter) list do szefa NBP, w którym poinformował, że nie ma zamiaru zastosować się do wezwania o zaniechanie komentowania sytuacji zarządzie banku centralnego. Zarzucił Glapińskiemu m.in. naruszenie jego dóbr osobistych. – Wszelkie nieprawidłowości, w tym naruszenia ustaw ze strony Prezesa NBP, które zgłaszam od miesięcy (a w których to sprawach występowali także niektórzy inni Członkowie Zarządu NBP) powinny zostać wyjaśnione przez kompetentne organy. Nie ma niezależności od przestrzegania prawa — napisał członek zarządu NBP.

Mucha przekonuje, że próby uciszenia go przez prezesa NBP naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Oczekuje w zamian za to odszkodowania.

Prezydent: „Jestem zgorszony"

Do konfliktu na linii Glapiński-Mucha odniósł się w dzisiejszym wywiadzie dla Radia Zet prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, że obecny prezydent dwukrotnie (w 2016 i 2022 roku) powoływał Glapińskiego na prezesa NBP, z kolei we wrześniu zeszłego roku powołał Muchę w skład zarządu banku centralnego.

– Jestem zgorszony tą sytuacją – powiedział w internetowej części audycji „Gość Radia ZET”. – Jestem zgorszony tą sytuacją i tym, że w ogóle do takiego sporu doszło – dodał.

Dopytywany po czyjej stronie w tym sporze stoi, prezydent odpowiedział: – Nie wnikam w sprawę, NBP jest niezależny od prezydenta RP.

W dalszej części audycji prezydent podkreślił, że nie żałuje decyzji o powołaniu Adama Glapińskiego na fotel prezesa NBP. – Uważam, że decyzje, które były podejmowane ws. gospodarczo-finansowych Polski, jak również są podejmowane to są decyzje odpowiedzialne i dobre – powiedział Duda.

Prezydent powiedział również, że nie zgadza się z tymi, którzy krytykują RPP, prezesa NBP, decyzje dotyczące stóp procentowych czy kwestie walki z inflacją – Walka z inflacją i ochrona polskiej gospodarki prowadzona jest skutecznie, w sposób rozważny i słuszny – ocenił gość Radia Zet.

