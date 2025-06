Kredyty zaskoczyły wszystkich. Raty nie poszły śladem stóp RPP

Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od 19 miesięcy zdecydowała się na cięcie stóp procentowych, obniżając referencyjną stawkę z 5,75 proc. do 5,25 proc. Mimo to kredytobiorcy już wcześniej mogli odczuć zmianę, bo kluczowy dla ich rat wskaźnik WIBOR zaczął spadać jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji przez RPP.

Co wpływa na oprocentowanie?

WIBOR, który banki stosują do obliczania oprocentowania kredytów, reaguje wyprzedzająco na sygnały z rynku. Oznacza to, że w okresie spodziewanych obniżek raty mogą maleć jeszcze zanim NBP podejmie decyzję. Jednak działa to także w drugą stronę – przy oczekiwanych podwyżkach WIBOR wzrasta wcześniej.

Na oprocentowanie kredytu składają się dwa elementy: wskaźnik WIBOR i stała marża banku. Raty kredytów zmieniają się zgodnie z cyklem aktualizacji – co trzy, sześć lub dwanaście miesięcy – w zależności od wersji wskaźnika: 3M, 6M lub 1R. Czas aktualizacji zależy od daty zawarcia umowy.

Obecne poziomy WIBOR są następujące:

WIBOR 3M – 5,21 proc.

– 5,21 proc. WIBOR 6M – 5,03 proc.

– 5,03 proc. WIBOR 1R – 4,85 proc.

Tylko WIBOR 3M zbliżony jest do nowej stopy referencyjnej. Dłuższe okresy wykazują niższe wartości, co rynek interpretuje jako zapowiedź kolejnych cięć stóp procentowych.

Wpływ stawek na raty kredytów

Jak to wpływa na kredyty hipoteczne? Przy kredycie na 30 lat, z marżą 2 proc., aktualne raty dla różnych wersji WIBOR przedstawiają się następująco:

WIBOR 3M : 300 tys. zł – 2043 zł 400 tys. zł – 2724 zł 500 tys. zł – 3406 zł

: WIBOR 6M : 300 tys. zł – 2003 zł 400 tys. zł – 2670 zł 500 tys. zł – 3338 zł

: WIBOR 1R : 300 tys. zł – 1967 zł 400 tys. zł – 2622 zł 500 tys. zł – 3278 zł

:

Prognozy analityków PKO BP wskazują, że na koniec 2025 roku referencyjna stopa procentowa może wynieść 4,75 proc., co może oznaczać dalszy spadek rat kredytowych w kolejnych miesiącach.

