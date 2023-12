Projekt ustawy budżetowej skierowany do komisji. Niewiele czasu na jego uchwalenie

W czwartek Sejm debatował nad projektem ustawy budżetowej na 2024 rok. Posłowie skierowali projekt do komisji finansów publicznych, która ma przedstawić sprawozdanie do 5 stycznia przyszłego roku. Drugie czytanie projektu planowane jest na 10 stycznia na plenarnym posiedzeniu. Trzecie czytanie i zarazem głosowanie ma nastąpić 12 stycznia. Później nad ustawą pochyli się Senat. Ustawa budżetowa musi trafić do podpisu prezydenta do 29 stycznia. Jeśli tak się nie stanie, Andrzej Duda ma możliwość ogłoszenia przedterminowych wyborów.

Sejm pracuje nad budżetem

Zgodnie z projektem dochody budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane na blisko 682,4 mld zł. W projekcie założono, że dochody podatkowe wyniosą prawie 603,9 mld zł, podczas gdy w tegorocznym budżecie zaplanowano 536,8 mld zł.

Dochody z VAT na rok 2024 przewidziano na ponad 316,4 mld zł (w tym roku – 272,9 mld zł), dochody z podatku od osób fizycznych na 109,2 mld zł (w tym roku – 83,5 mld zł). Dochody z podatku CIT w przyszłym roku mają wynieść nieco ponad 70 mld zł (w tym roku 77,6 mld zł), natomiast akcyza ma przynieść w 2024 r. prawie 89 mld zł (w 2023 – 83,8 mld zł). Podatek do instytucji finansowych ma dać w 2024 r. 6,25 mld zł (w 2023 r. – prawie 6 mld zł). Z podatku od sprzedaży detalicznej budżet ma uzyskać 4,63 mld zł, a z podatku od wydobycia niektórych kopalni – 3,7 mld zł.

W uzasadnieniu wskazano również, że ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2024 wynosi blisko 866,4 mld zł i jest wyższy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na ten rok o blisko 173 mld zł, czyli o 24,9 proc.

Jaki deficyt?

Zaplanowany na 2024 r. deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł, zaś deficyt budżetu środków europejskich – 32,5 mld zł. W uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, prognozowany deficyt sektora finansów według metodyki unijnej wyniesie w 2024 r. 5,1 proc. PKB.

