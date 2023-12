Brytyjska rodzina królewska szuka pracowników. Jedno z nich jest szczególnie wymagające

Brytyjska rodzina królewska opublikowała w ostatnim czasie kilkadziesiąt ogłoszeń o pracę na rozmaitych stanowiskach. Poszukiwane są osoby do pracy w zamku w Windsorze oraz pałacach Buckingham, Kensington i Holyrood. W sumie do obsadzenia jest ponad 20 różnych stanowisk. Wśród nich jest m.in. inżynier systemów przeciwpożarowych, doradca do spraw komunikacji czy operator telefoniczny.

Rodzina królewska szuka pracowników. Trzeba odbierać...4 tys. telefonów

Jak podaje Gazeta.pl, kandydat, który zdecyduje się aplikować na ostatnie z wymienionych stanowisk, musi być przygotowany na bardzo intensywną pracę. Oczekuje się bowiem, że operator będzie odbierał... około czterech tysięcy połączeń telefonicznych tygodniowo.

Na jakie zarobki może liczyć operator telefoniczny pracujący w pałacu Buckingham? Z danych, które przytacza serwis wynika, że będzie to ok. 26 tysięcy funtów rocznie, czyli niespełna 130 tysięcy złotych.

Na wynagrodzenie w przedziale 26-30 tysięcy funtów może liczyć doradca do spraw komunikacji. Więcej, bo 40 tysięcy funtów zarabia inżynier systemów przeciwpożarowych.

Pracownicy brytyjskiej rodziny królewskiej mają od 25 do 30 dni wolnych, w zależności od stażu pracy. Mogą oni również liczyć na specjalny plan emerytalny. Przysługuje im ponadto bezpłatny lunch, "który zapewnia energię na cały dzień", a także szereg opcji urlopowych. Dla pracowników Pałacu Buckingham przewidziano również zniżki na zakupy oraz bezpłatne bilety wstępu do królewskich posiadłości.

Czytaj też:

Rywalizacja Karola III i Williama wkroczyła w nową fazę? Tak mają wyglądać zakulisowe rozgrywkiCzytaj też:

Wystawili suknię księżnej Diany na licytację. Końcowa kwota przeszła ich najśmielsze oczekiwania